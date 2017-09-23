(Görüntülü Haber) Sandıklı'da Sportif Sazan Balığı Yakalama Yarışması 

HABER- KAMERA: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA)AFYONKARAHİSAR\'ın Sandıklı İlçesi\'nde Sportif Sazan Balığı Yakalama Yarışması düzenlendi. 46 takımın katılımıyla Örenler Barajı\'nda yapılan yarışmada yakalanan balığın kilosu ve uzunluğu esas alınacak. Yakalanan balıklar kilo ve uzunluk ölçümü yapıldıktan sonra tekrar baraja bırakılacak. Balığı baraja bırakmayan ya da baraja bırakırken balığı ölen yarışmacı ve takımlar diskalifiye edilecek. Akharım Belediyesi\'nin Afyon Tatlı Su Olta Balıkçıları ve Su Hayatı Koruma Derneği (ATSOBDER) işbirliğiyle düzenlediği Sportif Sazan Balığı Yakalama Yarışması Örenler Barajı\'nda başladı. Yarın sona erecek yarışmaya 2\'şer, 3\'er kişiden oluşan toplam 46 takım katıldı. Balık tutulacak bölgelerin kura çekimiyle başlayan yarışmada takımlar 33 metre aralığındaki sektörlerde en fazla 4 olta ve en fazla 4 iğneyle yarışacak. Takımlar tutulan balığın kilo ve uzunluğunun değerlendirileceği iki kategoride yarışacak. Yakalanan balıklar kilo ve uzunluk ölçümü yapıldıktan sonra tekrar baraja bırakılacak. Balığı baraja bırakmayan ya da baraja bırakırken balığı ölen yarışmacı ve takımlar diskalifiye edilecek. \"AMACIMIZ YAKALA- BIRAK KÜLTÜRÜNÜ GELİŞTİRMEK\" Yarışma öncesi açıklama yapan Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu (ASOF) Genel Başkanı Serkan İnanç, \"Türkiye genelinde benzer birçok yarışma düzenleniyor. Bu yarışmalardan bir tanesi için buradayız. Amacımız yakala- bırak kültürünü, arkadaşlarımızın amatör ruhunu geliştirmek. Gölde var olan kültürü devam ettirmek. Yakaladığımız balıkları kilo ve uzunluğunu ölçtükten sonra göle tekrar bırakacağız\" dedi. \"YARIŞMANIN SÜRDÜRÜLMESİNİ İSTİYORUM\" Akharım Belediye Başkanı Ak Partili Eşref Ünsal, Afyonkarahisar\'da ilk defa bu tür bir yarışmanın düzenlendiğini kaydetti. Başkan Ünsal, \"Bana bu yarışmanın yapılacağı söylendiğinde \'hemen, derhal\' dedim. Afyonkarahisar\'da düzenlenen bu yarışmanın ilkinin beldemizde düzenlenmesi güzel bir şey. Bu yarışmanın devamının sonraki senelerde de sürdürülmesini istiyorum. Bunun için elimden geleni yapacağım\" diye konuştu. \"AMAÇ VAKİT GEÇİRMEK, STRES ATMAK\" Ankara\'dan yarışmaya katılan 37 yaşındaki Koray Şahin, \"Bu benim 6\'ncı yarışmam. Şu ana kadar yakaladığım en büyük balık 9 kilo civarındaydı. Bütün arkadaşlara bu tür faaliyetlere katılmalarını tavsiye ederim. Sadece amaç balık tutmak değil vakit geçirmek, stres atmak. Özellikle şehirden uzaklaşmak\" dedi. BİLİNÇSİZ AVCILIK TEPKİSİ Baraj kenarındaki iki ölü balığı göstererek bilinçsiz avcılığa dikkati çeken Koray Şahin, \"Bu barajda daha önceden bilinçsiz balık yakalayan arkadaşlarımız var. Yarışmanın ilerleyen zamanlarında burada 15 ya da 16 kilo civarında balıklar çıkacaktır. Elimde gördüğünüz bu küçük balıkları yakalayıp atmışlar. Yazık, günah bu balıkların ne suçu var? Bu balıkları suya bırakmamışlar. Bunlar büyüyüp bize av olacaklar fakat gördüğünüz gibi telef olmuşlar\" diye tepki gösterdi. \"BABA- OĞUL YARIŞMAYA KATILDIK\" Yarışmaya Kütahya\'dan oğluyla birlikte katılan 52 yaşındaki Halit Tunca, \"Baba- oğul yarışmaya katıldık. Ortam gayet güzel. Kuradan da istediğimiz yer çıktı. Maksadımız stres atmak. Gençlerimizi de, çocuklarımızı da bu tür sportif faaliyetlere alıştırmamız gerek diye düşünüyorum. İnşallah bir dahaki yarışmalara torunlarımızı da getiririz. Onlar da bizden bu faaliyetleri öğrenerek sürdürürler\" diye konuştu. \"AMACIMIZ SEV, YAKALA, BIRAK, DOĞAYA CAN KAT\" 29 yaşındaki Mehmet Tunca da \"Bu dördüncü yarışmam. İki kez Eskişehir\'de ve bir kez de Balıkesir\'de katıldım. Babamla birlikte geldik. Baba- oğul takılmak, işlerin verdiği stresten uzaklaşmak maksadı ile geldik. Amacımız sev, yakala, bırak, doğaya can kat\" dedi.