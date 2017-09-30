(Görüntülü Haber) Sandıklı'da bilardo turnuvası

HABER- KAMERA: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI(Afyonkarahisar), (DHA)AFYONKARAHİSAR\'ın Sandıklı İlçesi\'nde üç gün sürecek bilardo turnuvası başladı. Çakır Mahallesi Hamam Sokak\'ta bulunan Mekan Bilardo Salonu\'nda bu yıl 3\'üncüsü düzenlenen bilardo turnuvasına Isparta, Burdur ve Antalya\'dan 60 yarışmacı katıldı. Yarın sona erecek turnuvada 1, 2, 3 ve 4\'üncü olan yarışmacılara kupa ve ödülleri verilecek. Turnuvayı 5, 6, 7 ve 8\'inci sırada tamamlayan yarışmacılardan ise katılım ücreti alınmayacak. Turnuvayı düzenleyen İsa Adıgüzel, turnuvanın geleneksel hale geldiğini belirterek, amaçlarının bilardoyu sevdirmek ve yaygınlaştırmak olduğunu söyledi.