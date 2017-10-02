(Görüntülü Haber) Sandıklı Bilardo Turnuvası sona erdi

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA) AFYONKARAHİSAR\'ın Sandıklı İlçesi\'nde 3 gün önce başlayan Bilardo Turnuvası sona erdi. Çakır Mahallesi\'ndeki bir bilardo salonunda bu yıl 3\'üncüsü düzenlenen Bilardo Turnuvası, Isparta, Burdur, Uşak, Kütahya, Eskişehir, Bolu, İstanbul illerinden 60 yarışmacı katılımıyla gerçekleşti. 3 gün süren turnuvada Isparta Sütçüler\'den katılan İbrahim Altuntaşlar birinci olurken, kupa ve 1600 liralık ödülün sahibi oldu. Turnuvayı ikinci tamamlayan Kütahya\'dan gelen Mustafa Ölmez\'e kupa ve 1200 lira, Isparta\'dan katılan üçüncü Mehmet Yücel ile Eskişehir\'den katılan dördüncü Ayhan Semiz\'e ise kupa ve 600\' er lira para ödülü verildi. Turnuvanın 5, 6, 7 ve 8\'incilerinden ise katılım ücreti alınmadı. Turnuvayı düzenleyen İsa Adıgüzel, \"Bu yıl üçüncüsünü düzenledik. Türkiye çapında bir turnuva. Turnuvamız gerek yöremizi tanıtmak gerekse ilçemizden sporcu yetiştirmek ve bilardoya özendirmek açısından önem taşıyor. Bilardo salonu olarak teknik açıdan bir eksiğimiz yok. İnşallah faydalı oluruz\" dedi. Turnuva birincisi İbrahim Altuntaşlar, \"Başarı başarıdır. Bizi mutlu ediyor. Şansımız yaver gitti. Birinci oldum. Güzel bir turnuvaydı\" diye konuştu.