(Görüntülü Haber) Sancaktepe Yağlı Güreşleri'nde altın kemer Fatih Atlı'nın

İsmail Erdem: \'\'Ata sporumuzu yaşatmaya çalışıyoruz\'\' \'\'Ciddi anlamda güreşe yatırımımız var\" MUSTAFA AKIN / İSTANBUL,(DHA) Geleneksel Sancaktepe Yağlı Güreşleri\'ni finalde Ali Gürbüz\'ü yenen Fatih Atlı kazandı. Sancaktepe Belediyesi\'nin düzenlediği Geleneksel Sancaktepe Yağlı Güreşleri, Türkiye\'nin ünlü başpehlivanlarını buluşturdu. Kırkpınar\'ın rövanşı olarak gösterilen güreşler, Samandıra Çayırı\'nda yapıldı. Düzenlenen güreşlere Türkiye\'nin ünlü başpehlivanlarından son Kırkpınar başpehlivanı İsmail Balaban, Recep Kara, Fatih Atlı, Orhan Okulu, Ali Gürbüz, Serhat Balcı gibi birçok ünlü başpehlivan katıldı. Toplamda 600 pehlivanın er meydanına çıktığı, 20 bin kişinin de izlediği organizasyonda bu yıl finalde Ali Gürbüz\'ü mağlup eden Fatih Atlı altın kemerin sahibi oldu. İSMAİL ERDEM: \'\'ATA SPORUMUZU YAŞATMAYA ÇALIŞIYORUZ\'\' Geleneksel Sancaktepe Yağlı Güreşleri\'nin bu sene 24\'üncüsünü gerçekleştirdiklerini ifade eden Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, \'\'Yıllardır burada çok zevkli müsabakalar oldu. Kırkpınar\'ın rövanşı olarak adlandırıyoruz ve Sancaktepe Yağlı Güreşleri markalaşıyor. Ata sporumuz güreşi bir tarafı ile yaşatmaya çalışırken bir tarafı ile de gençlerimize sevdirme gayretimiz var\'\' dedi. \'\'CİDDİ ANLAMDA GÜREŞE YATIRIMIMIZ VAR\" Bu sene Sancaktepe Belesiyesi Güreş Takımı\'nın ASKİ ve TEDAŞ\'ın ardından Türkiye üçüncüsü olduğunu dile getiren Başkan Erdem, \'\'Ciddi anlamda güreşe yatırımımız var. Şu anda Cumhurbaşkanımızın açmış olduğu mükemmel bir güreş tesisine de sahip olduk, 120 yatak kapasiteli. Bunu da gençlerin geleceğine, güreşçilerimize armağan ederken bir tarafı ile de diyoruz ki dünyada ve olimpiyatlarda derece alacaksak sporun altyapısına hizmet etmemiz lazım. Biz de yerel yönetimler olarak güreşe diğer spor dallarında olduğu gibi büyük yatırımlar yaptık ve inşallah geleceğimizi kazanacağız\'\' diye konuştu.