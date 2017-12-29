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(Görüntülü Haber) Sanayi sitesindeki deri atölyesinde yangın

İbrahim AKTÜRK/İSTANBUL, (DHA) Zeytinburnu'nda, Demirciler Sanayi Sitesi'nde bir deri atölyesinde çıkan yangın, paniğe neden oldu

29 Aralık 2017 18:46

İbrahim AKTÜRK/İSTANBUL, (DHA) Zeytinburnu\'nda, Demirciler Sanayi Sitesi\'nde bir deri atölyesinde çıkan yangın, paniğe neden oldu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın, saat 13.30 sıralarında Ambarlı\'da bulunan Demirciler Sanayi Sitesi\'nde, 3 katlı deri imalathanesinde çıktı. Binanın ikinci katında çıkan yangını, ilk olarak çalışanlar söndürmeye çalıştı. Yangının büyümesi üzerine durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Çevredekiler yoğun duman nedeniyle zor anlar yaşadı. Yanan işyerinde çalışanlar, yangının elektrik kontağından çıkmış olabileceğini söyledi. Yangın sırasında çevredeki yoğun dumanlar, çalışanlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, yoğun dumanlar yükseliyor ve itfaiye kiplerinin yangına müdahale etmesi yer alıyor. Yangın nedeniyle işyerinde maddi hasar oluştu. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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