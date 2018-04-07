(Görüntülü Haber) Samsunlu şehit Astsubay Pehlivan'ı son yolculuğuna 5 bin kişi uğurladı

Hakan AKGÜN-Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), (DHA)- HAKKARİ\'nin Çukurca ilçesinde PKK\'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan Astsubay Üstçavuş Tolga Pehlivan\'ın (33) cenazesi, memleketi Samsun\'un Bafra ilçesinde 5 kişinin katıldığı törenle toprağa verildi. Dün gece askeri uçakla memleketi Samsun\'a getirilen şehit Astsubay Üstçavuş Tolga Pehlivan\'ın cenazesi, Bafra Devlet Hastanesi\'nin morgundan alınarak, helallik alınması için ailesinin yaşadığı evin önüne getirildi. Alınan helalliğin ardından şehit Pehlivan\'ın cenazesi, törenin düzenlendiği Yıldırım Beyazıt Camii\'ne götürüldü. Buradaki cenaze törenine şehidin ailesi ile yakınlarının yanı sıra Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, askeri ve mülki erkan ile yaklaşık 5 bin kişi katıldı. 2 yıl önce uzman çavuşluktan astsubaylığa geçen şehit Pehlivan\'ın eşi Sevde Pehlivan, cenazeye eşinin askeri parkasını giyerek katıldı. Samsun\'da görev yapan kardeşi, astsubay Gökhan Pehlivan, babası Sadık ve anne Berrin Pehlivan\'ın ise ayakta durmakta zorluk çektiği görüldü. Tören sırasında eşi, kardeşi, anne ve babası şehit astsubay üstçavuş Tolga Pehlivan\'ın Türk bayrağına sarılı tabutunun üzerine kapanıp, gözyaşı döktü. Şehit Tolga Pehlivan\'ın cenazesi, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bafra Şehitliği\'ne götürülerek, gözyaşları arasında toprağa verildi.