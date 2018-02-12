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(Görüntülü Haber) Samsun'da silah kacakçılığı şüphelisi 5 kişi adliyede

Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), (DHA)- SAMSUN’un Bafra ilçesinde silah kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi

12 Şubat 2018 17:23

Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), (DHA)- SAMSUN’un Bafra ilçesinde silah kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi. Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçen hafta, il genelinde silah kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen kişilere yönelik operasyonda 23 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda 12 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 399 tabanca fişeği, 23 kurusıkı tabanca fişeği, 60 av tüfeği fişeği, 19 tabanca şarjörü ele geçirildi. Bafra\'da gözaltına alınan R.Ş., M.Ö., M.K., A.T. ve S.A., jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi.

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