T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Samsat'ta Roma dönemine ait heykel ele geçirildi

Mahir ALAN/SAMSAT (Adıyaman) (DHA) - ADIYAMAN'nın Samsat İlçesi'nde 3 ayrı eve düzenlenen operasyonda Roma dönemine ait kadın heykeli ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı

07 Kasım 2017 02:54

Mahir ALAN/SAMSAT (Adıyaman) (DHA) - ADIYAMAN\'nın Samsat İlçesi\'nde 3 ayrı eve düzenlenen operasyonda Roma dönemine ait kadın heykeli ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Taşkuyu köyünde bir evde Roma dönemine ait heykel olduğu bilgisi üzerine 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda adreste ele geçirilen ve Müze Müdürlüğü tarafından yapılan incelemede Roma dönemine ait olduğu belirlenen kadın heykeli ele geçirildi. Ele geçirilen heykel Müze Müdürlüğü\'ne teslim edilirken, gözaltına alınan M.Y. ve S.Y. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mahir ALANSAMSAT Adıyaman DHAADIYAMAN SamsatRomaKaçakçılıkOrganize Suçlarla MücadeleMüdürlüğüTaşkuyuOperasyondaMüze MüdürlüğüEle

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24