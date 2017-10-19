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(Görüntülü Haber) Samandağ’da karakola taciz ateşi

Ramazan ÇELİK/SAMANDAĞ (Hatay), (DHA) - HATAY’ın Samandağ İlçesi’ndeki Sahil Güvenlik Karakolu'na PKK'lı teröristlerce uzun namlulu silahlarla ateş açıldı

19 Ekim 2017 23:40

Ramazan ÇELİK/SAMANDAĞ (Hatay), (DHA) - HATAY’ın Samandağ İlçesi’ndeki Sahil Güvenlik Karakolu\'na PKK\'lı teröristlerce uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Karakolda görevli askerlerin de karşılık vermesi üzerine teröristler kaçtı.

Akşam saatlerinde Çevlik Mahallesi’nde bulunan Sahil Güvenlik Karakolu’na PKK\'lı teröristler tarafından Amanos Dağları eteklerindeki ormanlık alandan uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Karakolda görevli askerlerin de anında karşılık vermesi üzerine, teröristler kaçtı.

Ölen ya da yaralananın olmadığı saldırının ardından bölgeye takviye güvenlik güçleri sevk edildi. Teröristlerin kaçtığı bölgeyi abluka altına alan güvenlik güçleri, geniş çaplı operasyon başlattı.

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