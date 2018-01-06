(Görüntülü Haber) 'Salda'nın turizme açılması taraftarıyız'

Mesut MADAN BURDUR, (DHA)BURDUR Valisi Şerif Yılmaz, Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü\'yle ilgili, Salda\'nın bakir alanının, doğal güzelliğinin muhafaza edilmesi kaydıyla turizme açılması taraftarıyız. Çünkü bozulduktan sonra geri getirme imkanımız yok dedi. Vali Şerif Yılmaz, Salda Gölü ile ilgili yürütülen çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Salda Gölü\'nün kıyı kenar çizgisi çalışmalarının tamamlandığını ve yakın zamanda koruma amaçlı imar planı yapılacağını söyleyen Vali Yılmaz, Salda Gölü\'müzde \'Türkiye\'nin Maldivleri\' olarak ifade ettiğimiz bölge dahil olmak üzere yapılaşmayla ilgili bir takım kısıtlamalar var. Gölün, kıyı kenar çizgisini tamamladık. Bu çok büyük bir eksiklikti. Şu an itibariyle arkadaşlarımız kurum görüşlerini alıyorlar, yakın zamanda koruma amaçlı imar planı yapacağız. Bunun ödeneği de hazır. Kıyı kenar çizgisini beklediğimiz için süreç biraz uzadı. Koruma amaçlı imar planıyla birlikte bölgede belli bir düzen içerisinde gölün korunması ve gelen misafirlerin de ihtiyaçlarının karşılanacağı bir takım sosyal donatılara da kavuşmuş olacağız. Geçen günlerde ilimize gelen Orman ve Su İşleri Bakanımıza da ilettik, kendisi de uygun gördü. Bakanlık bürokratlarına da gerekli talimatları verdi dedi. \'BOZULDUKTAN SONRA GERİ GETİRME İMKANIMIZ YOK\' Bölgenin Salda Kayak Merkezi dahil olmak üzere havza bazlı, gerek kültür varlıkları gerekse milli park olmak üzere, hangisi uygun olacaksa çalışma yapılacağını vurgulayan Vali Yılmaz, İnşallah o da kısa süre içerisinde sonuçlanır. Özellikle Salda\'nın bakir alanının, doğal güzelliğinin muhafaza edilmesi kaydıyla turizme açılması taraftarıyız. Çünkü bozulduktan sonra geri getirme imkanımız yok. Belki hassas çalışıldığı için uzun sürüyor olabilir ama hassasiyet gösterilerek çalışma yapılmasında fayda var. Bu hassasiyetin devam etmesi gerekiyor diye konuştu. SAGALASSOS VE KİBYRA\'DAKİ ÇALIŞMALAR Ağlasun ilçesindeki Sagalassos Antik Kenti ve Gölhisar ilçesindeki Kibyra Ören Yeri\'nde kazı çalışmalarının devam ettiğini de aktaran Vali Yılmaz, şunları söyledi Özellikle Sagalassos ve Kibyra ile birlikte diğer kazı alanlarında çalışmalar devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığımız Kibyra Antik Kenti\'nde bir çalışma başlattı. İhalesini yapmıştık ama yeterli sayıda firma gelmediği için tamamlayamadık. Misafirlerimizin karşılanacağı bir alan yapılacak, gezi güzergahları yeniden oluşturulacak, bununla ilgili alt yapı tamamlanmış olacak. Bundan sonra da gelen misafirlerimiz rahatlıkla tarihi eserleri görebilecek. Bununla ilgili de kaynak gelmek üzere, Kültür ve Turizm Bakanımız Numan Kurtulmuş\'un talimatıyla ödenek ayrıldı. Kazıyla ilgili yeni çalışmalar da bu yıl geçen yıllara göre daha hızlı şekilde devam edecek. Yayla turizmiyle ilgili olarak bölgesel baktığımızda gül ve lavantayı Burdur ve Isparta ile beraber değerlendiriyoruz. Her iki ilimizin doğal güzelliklerini beraber pazarlayıp, pastayı beraber paylaşmak istiyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor.