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(Görüntülü Haber) Sahte MİT ve polis kimlik kartları basıyorlardı

Haber: İhsan YALÇIN - İSTANBUL DHA İstanbul'da jandarmanın düzenlediği operasyonda , sahte MİT ve polis kimlik kartları, araç tescil belgeleri, çeşitli üniversitelere ait lisans diplomaları, avukatlara ait baro kartları ve sarı basın kartları ele geçiri

19 Aralık 2017 15:23

Haber: İhsan YALÇIN - İSTANBUL DHA

İstanbul\'da jandarmanın düzenlediği operasyonda , sahte MİT ve polis kimlik kartları, araç tescil belgeleri, çeşitli üniversitelere ait lisans

diplomaları, avukatlara ait baro kartları ve sarı basın kartları ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma ekipleri, bazı kişilerin İstanbul\'da terör örgütü mensupları başta olmak üzere hakkında arama kararı bulunan kişiler için sahte belge düzenlediği bilgisine ulaştı. Fatih ve Gaziosmanpaşa\'da matbaa olarak kullanılan 2 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, D.H.K, ve K.I gözaltına alınırken yapılan aramada  sahte düzenlenen MİT ve polis kimlik kartları, araç tescil

belgeleri, çeşitli üniversitelere ait lisans diplomaları, avukatlara ait baro kimlik kartları, sarı basın kartları, mesleki yeterlilik belgeleri, sağlık

raporları, silah taşıma ruhsatları, tapu senetleri, vergi levhaları, elektrik ile su faturaları ve yeni ehliyet kartları ele geçirildi.

Sahte belgelerin bin lira ile 50 bin lira arasında değişen fiyatlardan satıldığı belirlendi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden D.H.K. ve K.I, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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