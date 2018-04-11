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(Görüntülü Haber) Sahilde kayaların arasına düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı

DARICA (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, sahilde kayaların arasına düşen yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

11 Nisan 2018 15:47

DARICA (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Darıca ilçesinde, sahilde kayaların arasına düşen yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı. Darıca sahili Dudayev Parkı\'nda sabah yürüyüşe çıkan vatandaşlar, deniz kıyısındaki kayaların arasından gelen kedi sesini duydu. Nurhan Çoban ve Serap Polat, kayaların arasındaki boşluğa düşen yavru kediyi görünce itfaiyeye haber verdi. Gelen itfaiyeciler, yaptıkları çalışmayla kediyi kurtardı. Nurhan Çoban ve Serap Polat yavru kediyi bir süre sevdikten sonra annesinin bulabileceği parka bıraktı.

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