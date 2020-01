(Görüntülü Haber) Şahbaz'a İYİ Parti'de görev

Nilüfer DEMİR - Hülya ELTEŞ BODRUM (Muğla) , (DHA) MUĞLA\'de geçen ocak ayında MHP\'den istifa eden Mehmet Onur Şahbaz, İYİ Parti Bodrum Kurucu İlçe Başkanı olduğunu açıkladı. MHP\'li olduğu 2009-2014 yılları arasında Ortakent-Yahşi Beldesi belediye başkanlığını yapan ve yaşadıkları görüş ayrılığı nedeniyle geçen ocak ayında MHP\'den istifa eden Mehmet Onur Şahbaz, Dilekağacı Otel\'de basın toplantısı düzenleyerek, siyasetteki yoluna İYİ Parti altında devam edeceğini söyledi. İYİ Parti Bodrum Kurucu İlçe Başkanlığı görevinin kendisine teklif edildiğini ve bu görevi kabul ettiğini söyleyen Şahbaz, 2009-2014 yılları arasında 5 yıl boyunca Ortakent-Yahşi belde belediye başkanlığı görevinde bulundum. Görev süremizin bitmesiyle beraber 6360 sayılı yasa kapsamında Muğla\'nın da büyükşehir olmasıyla, diğer belde belediyeleriyle beraber görev yaptığım belediyenin de kapanmasından sonra, her ne kadar aktif siyasetin çok içinde bulunmasam da, her bilinçli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gibi ülkemizde ve bölgemizde yaşanan gelişmeleri izlemeye elbette ki devam ettim. Bu süreçte üyesi bulunduğum ve görev yaptığım siyasi parti ile meydana geldiğini düşündüğüm görüş ayrılıkları nedeniyle 8 Ocak 2017 tarihi itibariyle partimden istifa ettim. İYİ Parti\'nin hedefleri ve amaçları ile aynı doğrultuda olduğumu tespit etmiş bulunmaktayım dedi. İYİ Parti\'nin toplumun her kesimine umut olmayı hedefleyen bir parti olduğunu savunan Şahbaz 25 Ekim 2017 tarihinde Türk siyasi hayatındaki yerini alan 8 Aralık tarihi itibariyle kurucu ilçe başkanlığı görevini aldığını ifade etti. Şahbaz şunları söyledi Temel hedefi ve ortak noktası, Atatürk ilkelerini esas alan, Türkiye Cumhuriyeti\'nin bölünmez bütünlüğünü savunan, istikrarlı ve öngörülebilir bir ekonomiyi amaç edinen, kadın genel başkanıyla kadının toplumda hak ettiği yeri almasını, hukukun üstünlüğünü temel şart olarak kabul eden, doğaya, çevreye ve hayvan haklarına gerçek anlamda sahip çıkan ve saygı duyan, bölgesel güç ve lider ülke olup barışı amaç edinen bu siyasi hareket, toplumun her kesiminden ilgi ve kabul görmüştür. Bodrum temel ve ortak değerlerine sahip çıkan, toplumun her kesimini kucaklayan ve temsil eden bir yönetim kurulu oluşturarak; Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener\'i ve İYİ Parti\'yi Bodrum\'da en iyi şekilde anlatabilmek ve temsil edebilmek istiyoruz. Önümüzdeki süreçte öncelikli olarak kurucu yönetim kurulumuzu oluşturarak Bodrum siyasi hayatındaki önemli yerimizi alacağımızı ve Bodrum\'u seven, Bodrum\'a gönül vermiş herkesi İYİ Parti çatısı altına bekliyoruz.