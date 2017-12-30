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(Görüntülü Haber) Sağlık müdürlüğünden bebekler karıştı soruşturması

Şeyda AŞATIR/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de özel bir hastanede iki ayrı aileye ait ölü doğan erkek bebeklerin cenazeleri karıştırıldı

30 Aralık 2017 20:42

Şeyda AŞATIR/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de özel bir hastanede iki ayrı aileye ait ölü doğan erkek bebeklerin cenazeleri karıştırıldı. Olay, diğer ailenin bebeğinin cenazesini almak için hastaneye geldiğinde ortaya çıktı. Sağlık Müdürlüğü olayla ilgili soruşturma başlatırken bebeklerin aileleri hastaneden şikayetçi oldu. Kayseri\'de 8 aylık hamile Rabia Koçak’a gittiği doktor vücudunda iltihap olduğunu belirterek, antibiyotik ilaç verdi. İlacı kullanan Rabia Koçak fenalaşarak hastane geldi. Hastanede bebeğinin zehirlendiğini öğrenen anne ameliyata alınarak bebeğini aldırmak zorunda kaldı. İddiaya göre, ailenin bebeği, aynı anda bebeği ölü doğan başka bir aileye verildi. Aile bebeği kendi bebekleri sanarak, Koçak ailesinin bebeğini defnetti. Koçak ailesi bebeğini almak üzere hastaneye geldiğinde bunun kendi bebekleri olmadığını anlayınca olay ortaya çıktı. Koçak ailesi diğer aile ile bağlantı kurarak hastaneden şikayetçi oldu. Rabia Koçak ve eşi Ahmet Koçak bebeklerinin ölümüne sebep olduklarını düşündükleri doktordan da şikayetçi oldu. Savcılık bunun üzerine doktor hakkında \'Taksirle ölüme sebebiyet vermek\' suçundan dava açtı. İnceleme yapılması için İldem Mezarlığına defnedilen bebek, olay yeri inceleme ekipleri tarafından mezardan çıkarıldı. Bebeğin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu\'na götürüldü. Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü, 29 Aralık 2017 tarihinde Kayseri\'deki yerel bir gazetede Kayseri’de özel bir hastanede gerçekleştiği belirtilen “Hastanede Bebek Cenazeleri Karıştı” haberi ile ilgili değerlendirmeler yapıldığı ifade edildi. Açıklamada, \"İlgili üst merciler konu hakkında bilgilendirilmiş ve haberde bahsi geçen özel hastane hakkında gerekli incelemeler başlatılmıştır” dedi.

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