(Görüntülü Haber) Sağlık Merkezi'ndeki yangın korkuttu

Mahir ALAN-ADIYAMAN,(DHA) ADIYAMAN\'da, Aile Sağlık Merkezi\'nin çatısında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangın, öğle saatlerinde Fatih Mahallesi\'nde meydana geldi. Tek katlı Aile Sağlık Merkezi\'nin çatısında alevler yükseldiğini görenler, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangında can ve mal kaybı meydana gelmezken, çıkış nedeni araştırılıyor.