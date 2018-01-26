(Görüntülü Haber) Sağlık Bakanı Demircan: 14 tane kayıp var bölgede bunlardan 3 tanesi bizim askerimiz

Hakime TORUN / ANKARA (DHA) - SAĞLIK Bakanı Ahmet Demircan, Zeytin Dalı Harekatı\'nda yaralanan, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören askerleri ziyaret etti. Sonrasında basın açıklaması yapan Demircan, \"Yaralılarımızı ziyaret ettik morallerinin iyi olduğunu gördük. Gerekli tedavileri yapılıyor. Hayati tehlikesi olan yaralımız şu an için yok. Türkiye\'ye bugüne kadar gelen yaralı sayısı 130. Bu 130 yaralının 11 tanesi burada. Bu yaralılardan 82\'si taburcu edildi. 14 tane kayıp var bölgede. Bunlardan 3 tanesi bizim askerimiz, 11 tanesi ÖSO mensubu. Türkiye\'nin meşru müdafaa hakkını kullanmasına söz söylemek yerli ve milli bir duruş değildir. İnsan haklarına aykırıdır\" dedi.