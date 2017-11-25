(Görüntülü Haber) Safranbolu'da 'Değirmen kafeterya'

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK\'ün tarihi ilçesi Safranbolu\'da uzun yıllar atıl duran 2 taş değirmen, iki girişimci tarafından satın alınıp aslına uygun restore ettirildikten sonra kafeterya olarak hizmet vermeye başladı. Değirmen kafeteryalardan birinde buğday da öğütülüyor. İlçede 1890\'lı yıllarda hizmet veren 40 kadar taş değirmenden sadece 2\'si günümüzde ayakta kalabildi. Camikebir Mahallesi Dereköy Mevkii\'nde bulunan 1000 yıllık olduğu tahmin edilen değirmen, 5 yıl önce iş adamı Şefik Dizdar tarafından satın alınarak aslına uygun restore ettirildikten sonra kafeterya olarak hizmet verirken, buğday öğüterek un elde etmek isteyenlere de hizmet vermeye devam etti. Bağlarbaşı Mahallesi, Değirmenbaşı Sokak\'ta bulunan ve yaklaşık 300 yıllık olduğu tahmin edilen taş değirmen de Emre Koca tarafından 1.5 ay önce restore ettirildi ve kafeterya hizmeti vermeye başladı. \"TURİSTLER İLGİ GÖSTERİYOR\" Aynı zamanda Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı Başkanı olan Şefik Dizdar, restore ettirdiği değirmene küçüklüğünde at sırtında buğday getirdiğini hatırladığını söyleyerek şöyle konuştu: \"Bu değirmen satın aldığımda çatısı çökmüş, yarısını sel almış, yıkılmış, otluk içerisindeydi. Hazine arayıcıları altını üstüne getirmiş, her tarafını talan etmişler, tahrip etmişler. Taş ustası bir arkadaşımla 13 ay uğraştıktan sonra bu hale getirdik. Biz burada hem kafeterya işletiyoruz hem de buğday öğütüp un yapıyoruz. Bu unların çok müşterisi var ve alıyorlar. Burası tarihi bir yer olduğu kadar turistik de bir yer. Turistler çok ilgi gösteriyor böyle tarihi yerlere. Böyle olunca biz de onların isteklerine cevap verebilmek için böyle bir şey yaptık.\" \"DİLEK DİLEYİP PARA ATANLAR OLUYOR\" Diğer değirmen kafeteryanın işletmecisi Emre Koca da, \"1.5 ay önce kafeterya olarak işletmeye başladık. Burası çok atıl ve harabe bir vaziyetteydi. Güzel bir hale getirdik. İnşallah suyumuz da akacak. Değirmeni çalıştıracağız ve unumuzu kendimiz üreteceğiz. Gelen müşterilerimiz değirmeni inceliyor. Dilek dileyip bozuk para atanlar oluyor\'\' diye konuştu.