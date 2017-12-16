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(Görüntülü Haber) RV İSTE-1 Körfezde yeni keşiflere hazır

Ufuk AKTUĞ İSKENDERUN(Hatay),(DHA) HATAY İskenderun Teknik Üniversitesi İSTE) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi'nin Araştırma çalışmalarında kullanılan RV İSTE-1 Araştırma Gemisi mevcut donanımıyla Körfezin derinliklerinde keşif için hazır bek

16 Aralık 2017 20:21

Ufuk AKTUĞ İSKENDERUN(Hatay),(DHA) HATAY İskenderun Teknik Üniversitesi İSTE) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi\'nin Araştırma çalışmalarında kullanılan RV İSTE-1 Araştırma Gemisi mevcut donanımıyla Körfezin derinliklerinde keşif için hazır bekliyor. RV İSTE-1 Araştırma Gemisi, en son 100 yıllık, aynı zamanda tarihe ışık tutacak Fransız ve İngiliz istihbarat gemilerinin batığının keşfiyle gündeme geldi. İSTE Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi bünyesinde bulunan Deniz Teknolojileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sefa Ayhan Demirhan RV İSTE-1 Araştırma gemisiyle ilgili bilgiler verdi. Demirhan, İskenderun Körfezindeki balıkçılık araştırmaları yapılıyor, biyo-çeşitlilik çalışmaları, temel oşinografik araştırmalar, onun dışında deniz kirliliği, çevre kirliliği, konularında araştırmalar yürütüyor. Bunlar rutin faaliyetler. Balıkçılık araştırmaları konusunda yeterli donanıma sahibiz. Balıkçılık stoklarının yönetimi, balık storlarının durumu konusunda yada biyo-çeşitlilik konusunda yeterli donanıma sahibiz. Temel oşinografik araştırmalarımız var da RV İste-1 gemisinde donanımı güncelleyeceğiz, yeni donanımlar planlanıyor, şu anda temel araştırmaları yapabiliyoruz diye konuştu. RV İSTE-1\'in örnek alma gemisi olduğunu da vurgulayan Demirhan, Örnek alma, ölçüm yapma gemisi, bizim anında çalışma yapmak için bir laboratuvarımız yok, ıslak laboratuvar diyoruz biz ona, balıkların özelliklerini ölçebileceğimiz şeyler burada yok. Körfezden örnek alıyoruz götürüp Fakültedeki laboratuvarlarınızda bunları işliyoruz. Normalde su ölçer cihazlarımız var, bunlarla anlık ölçüm alıyoruz, onları da yine fakültedeki laboratuvarlarda değerlendiriyoruz şeklinde konuştu.

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