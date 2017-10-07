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(Görüntülü Haber) Rüzgarla karaya sürüklenen feribotta hasar gördü

Yaşar ANTER/BODRUM(Muğla), (DHA)- BODRUM'da öğle saatlerinde etkisini arttıran şiddetli rüzgar, açıkta demirli feribotu karaya sürükleyip hasar görmesine yol açtı

07 Ekim 2017 19:38

Yaşar ANTER/BODRUM(Muğla), (DHA)- BODRUM\'da öğle saatlerinde etkisini arttıran şiddetli rüzgar, açıkta demirli feribotu karaya sürükleyip hasar görmesine yol açtı. Bodrum\'da öğleden sonra şiddetini arttırarak saatteki hızı 60 kilometreye ulaşan rüzgar, Yalıçiftlik Sahili açıklarında demirli, 24 metre uzunluğundaki \'Talya\' isimli feribotu, demir tarayarak karaya kadar sürükledi. Yaklaşık 1 hafta önce gemiyi demirleyen kaptanın İstanbul\'a gittiği belirtildi. Feribot, sahildeki kayalıklara çarpınca ağır hasar aldı. Tatilci ve turistler, dalgaların adeta dövdüğü feribotu ilgiyle izledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle küçük balıkçı kayıkları da karaya sürüklendi. Bölgedeki ahşap iskeleler de hasar gördü. Görgü tanıklarından 54 yaşındaki kaptan Ali Uğur, \"Rüzgar bugün çok şiddetli. Feribot, demir tarayarak kayalara kadar geldi. Ne yazık ki feribotta müdahale edebilecek ve açığa çekecek kimse yoktu. Bu gidişle feribot burada olduğu yerde batar\" dedi.

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