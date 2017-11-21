(Görüntülü Haber) Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov adına vakıf kuruldu

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 21 Kasım (DHA) - Ankara\'da görev yaptığı sırada uğradığı saldırı sonrası hayatını kaybeden Rusya\'nın eski Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov adına kurulan Uluslararası Karlov Vakfı Moskova\'da tanıtıldı. Türkiye\'nin Moskova Büyükelçisi Hüseyin Diriöz ve eşi Sibel Diriöz, Uluslararası Andrey Karlov Vakfı’nın tanıtımı amacıyla Büyükelçilik rezidansında bir resepsiyon verdiler. Programa çok sayıda basın mensubu ilgi gösterirken programa rahmetli Büyükelçi için saygı duruşu ve hayatından bir kesit sunulan bir sunum ile başlandı. Sunum sırasında merhum büyükelçinin eşi Marina Karlova\'nın gözyaşlarına hakim olamadı. Törende kısa bir konuşma yapan Büyükelçi Diriöz, Büyükelçi Karlov\'un, Türkiye\'de zor bir dönemde son derece başarılı çalışmalar yürürütüğünün altını çizerken, \"Gerek şahsi gerek mesleki özellikleriyle tüm devlet kademesinin takdirini kazanmış müstesna bir diplomattı. Bu itibarla, şahsen de tanıma fırsatı bulduğum ve büyük muhabbet beslediğim Büyükelçi Karlov\'un kaybı ülkemizi derin üzüntüye boğmuştur. Görevi boyunca ikili ilişkilerimizin geliştirilmesi için büyük çabalar sarfetmiş Andrey Karlov\'un aziz hatırası, Türk-Rus ilişkilerine Türkiye-Rusya arasındaki ilişkilerdeki yapıcı katkısını inanıyorum ki sonsuza kadar sürdürecektir\" dedi. Kürsüye gelen Marina Karlova ise bu fonun Andrey Karlov’un hatırasını saklamak için ve bu trajedinin bir daha başka hiçbir yerde yaşanmaması için kurulduğunun altını çizdi ve emeği geçenlere teşekkür etti. Daha sonra kürsüye çıkan Uluslararası Andrey Karlo Vakfı\'nın ve Rus Türk İşadamları Birliği (RTİB) Başkanı Naki Karaaslan ise konuşmasında, \"Saygı değer Andrey Karlov\'un barışçıl ve insancıl dünyası bizlere güzel bir kapı açıyor ve değerli bir yol gösteriyor. Bizler, iş adamları, diplomatlar, akademisyenler, doktorlar, sanatçılar son derece güzel amaçlar için bir araya geldik. “Bir yandan Sn. Karlov\'un değerli hatırasını yaşatırken bir yandan da Türk ve Rus toplumları arasındaki kültür ve dostluk bağlarını güçlendimıek üzere faaliyet gösterecek olmanın mutluluğu içindeyiz. Yardıma ve tedaviye muhtaç çocukların ve burs desteğine ihtiyaç duyan üniversite öğrencilerinin elinden tutacak olmak bizlere büyük bir sorumluluk ve mutluluk veriyor. “Ama bu noktada belirtmek istediğim bir şey var ki o da Andrey Karlov Vakfı\'nın uluslararası boyutudur. Bizim çalışmalarımız sadece Türk ve Rus dostluğu ile sınırlı kalmayacak. Sn. Karlov\'un insancıl ve barışçıl dünyasından yola çıkarak uluslararası ölçekte var olmanın ve katkı yapmanın gayreti içinde olacağız. Bu amaçla konferans, seminer ve sempozyumlar düzenleyeceğiz” dedi. Öte yandan Karlov Vakfı için 24 Kasım\'da Ankara\'daki Rusya Büyükelçiliği\'nde de bir tanıtım resepsiyonu düzenleneceği bildirildi. (Fotoğraflı)