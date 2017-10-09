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(Görüntülü Haber) Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus donanmasına ait 151 borda numaralı savaş gemisi 'Azov', Ege Denizi'ne açıldı

09 Ekim 2017 19:10

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Boğazı\'ndan geçen Rus donanmasına ait 151 borda numaralı savaş gemisi \'Azov\', Ege Denizi\'ne açıldı. Marmara Denizi\'nden bugün saat 12.30\'da Çanakkale Boğazı\'na giriş yapan Rus donanmasına ait 151 borda numaralı savaş gemisi, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu\'nu döndükten sonra saat 13.50 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Köyü dağındaki \'Dur Yolcu\' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen savaş gemisi, Ege Denizi\'ne doğru yol aldı. Rus savaş gemisine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri eşlik etti.

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