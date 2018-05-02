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(Görüntülü Haber) Rus savaş gemisi Boğaz'dan geçti

İstanbul  Boğazı'ndan geçen Rus donanmasına ait 151 borda numaralı savaş gemisi 'Azov', Marmara  Denizi'ne açıldı

02 Mayıs 2018 20:31


İstanbul  Boğazı\'ndan geçen Rus donanmasına ait 151 borda numaralı savaş gemisi \'Azov\', Marmara  Denizi\'ne açıldı.


 

Haber-Kamera: Özgür EREN -Murat DELİKLİTAŞ İSTANBUL DHA

Karadeniz\'den bugün saat 16.00\'da İstanbul  Boğazı\'na giriş yapan Rus donanmasına ait 151 borda numaralı Rus donanmasına ait çıkartma  gemisi 17.00 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü\'ne ulaştı. Geminin ön bölümünde silahlı askerlerin nöbet tuttuğu ve tek sıra halinde askerlerin olduğu görüldü. Geminin orta kısmında bulunan askerler ise kıyıyı izledi. Savaş gemisine sahil güvenlik botu eşlik etti. Yaklaşık 1,5 saatte geçişini tamamlayan gemi Marmara Denizi\'ne açıldı.

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