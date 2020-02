(Görüntülü Haber) Rus emlak müşavirleri, ülkelerinde Bodrum'u tanıtacak

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde Rusça yayın yapan \'Vaş Bodrum/Sizin Bodrum\' (bodrum.com.ru) İnternet Portalı\'nın organize ettiği etkinlikte, Rusya Emlak Müşavirleri Birliği heyeti, ilçeye geldi. Çalışmaları hakkında bilgi veren heyet, Rusya\'da Bodrum\'u tanıtacaklarını belirtti. Vaş Bodrum portalının Rus Emlak Müşavirleri Birliği\'nin katılımıyla gerçekleştirdiği \'İnvest in Bodrum\' projesinin tanıtım etkinliği kapsamında, Yalıkavak Mahallesi\'ndeki bir otelde basın toplantısı düzenlendi. İş geliştirme ve proje tanıtım ziyareti çerçevesinde 23-26 Şubat arasında gerçekleştirilen etkinliğe; Rusya Emlak Müşavirleri Birliği Başkanı Tatyana Yuryevna Demenok, Bağımsız Emlak Müşaviri Varden Sosoviç Avaliani, Best Elite Emlak Şirketi Yurtdışı Emlak Departmanı Yöneticisi Natalia Vladimirovna German, Moskova Üniversitesi\'nden profesör- gazeteci Vladimir Vladimiroviç Kravtsov ve bodrum.com.ru İnternet Portalı İş Geliştirme Müdürü Igor Pasynhuk katıldı. Toplantıda, Bodrum\'un gayrimenkul yatırım potansiyeli Rusya Federasyonu gayrimenkul piyasasında tanıtıldı. Rusya Emlak Müşavirleri Birliği Başkanı Tatyana Yuryevna Demenok, \"Invest\'in Bodrum projesini başlattık. Projenin amacı Bodrum\'u, Rus Federasyonu ve Rusça konuşan ülkelerde en iyi şekilde tanıtmak. Ümit ediyoruz ki bu yeni projemizin çerçevesinde Bodrum\'u hem turizm, hem de emlak sektörü açısından en iyi şekilde Rusya\'da tanıtacağız. Gerçekten ciddi projeler. Büyük bir potansiyeli var. En etkili yöntemleri kullanarak Bodrum\'u Rusya\'daki önemli yatırımcılara tanıtacağız. Profesyonel açıdan bize düşen görevi yapacağız ve Rusya\'dan yatırımcılar Bodrum\'a gelecek\" dedi. Bodrum.com.ru İnternet Portalı İş Geliştirme Müdürü Igor Pasynhuk ise, \"Şu anda Bodrum\'da yerleşik olarak yaklaşık olarak 1000 kişi yaşıyor, istatistikler sürekli değişiyor. İnsanlar taşınmaz mülkiyet alıyor. Özellikle bizim Vaş Bodrum çalışmamızın da katkısı var. Çünkü insanlar buraya geldikten sonra yaşamak istiyor. Kültürünü görmek, sosyal faaliyetlere katılmak istiyor. İnternet portalımız bunun için bir fırsattır. Bodrum Yarımadası Tanıtma Vakfı ve Bodrum Belediyesi ile beraberiz ve etkili bir şekilde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Her yıl festivalimiz devam ediyor. Çeşitli etkinliklere de devam ederek tanıtım faaliyetlerine devam edeceğiz\" dedi. Toplantıya katılan Bodrum Yarımadası Tanıtma Vakfı Genel Sekreteri Cemil Bayraktar, emlakçıların da artık sistem değiştirdiğine dikkat çekerek, Bodrumda bazı emlak firması temsilcilerinin de Rusya\'da yapılan emlak fuarına katılmak yerine, destinasyonu tanıtmak için turizm fuarına katılmayı tercih ettiğini söyledi. Heyet pazartesi günü Bodrum\'dan ayrılacak.