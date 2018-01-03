(Görüntülü Haber) Rögarlar tıkandı ev ve iş yerlerini su bastı

Alper KORKMAZ /İSTANBUL,(DHA) Sultangazi\'de sağanak yağmurun etkisiyle tıkanan rögarların taşması sonucunda bodrum katlarda bulunan bazı ev ve işyerlerini kanalizasyon suyu bastı. Mahalle sakinleri ise yetkilileri defalarca aramalarına rağmen sorunlarının çözülmediğini söyledi. Sultangazi İlçesi 50.Yıl Mahallesi 2200. Sokak\'ta rögarların tıkanması sonucu, 4 evle bir tekstil atölyesini su bastı. Evlerine su dolduğunu farkedenler gece saatlerinde sokağa çıktı. Ardından kendi imkanlarıyla evlerine dolan suyu tahliye etmeye çalıştı. Ellerine aldıkları kovalarla suları boşaltmaya çalışan apartman sakinleri yine imkanlarıyla ev ve iş yerlerini temizledi. Meydana gelen su baskını nedeniyle bir çok eşya kullanılamaz hale geldi. Apartman sakinleri bir çok defa yetkilileri aradıklarını fakat gerekli ilginin gösterilmediğini söyleyerek duruma tepki gösterdi. Daha sonra sokak üzerine gelen İSKİ ekipleri, tıkanmış rögarları açma çalışması başlattı.