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(Görüntülü Haber) Rize’de şiddetli yağış; 20 ev boşaltıldı

Muhammet KAÇAR/GÜNEYSU(Rize), (DHA)- RİZE’de bu sabah başlayan şiddetli yağmur etkili oluyor

02 Ekim 2017 18:16

Muhammet KAÇAR/GÜNEYSU(Rize), (DHA)- RİZE’de bu sabah başlayan şiddetli yağmur etkili oluyor. Güneysu İlçesi Başköy Köyü’nde heyelan riski taşıyan 20 ev, önlem amacıyla boşaltıldı. Rize’de sabah saatlerinde etkisini artıran şiddetli yağmur, bazı cadde ve sokakları göle çevirdi. Salarha ve Güneysu derelerinde su seviyesi yükseldi. Güneysu İlçesi Başköy Köyü’nde heyelan risk taşıyan 20 ev önlem amacıyla boşaltıldı. Evlerini terk edenler, komşularına ait güvenli evlere geçti. Güneysu-Başköy Köy yolu da heyelan nedeniyle ulaşıma kapanırken, köyde bir eve ulaşan beton köprü de yıkıldı. İl Özel İdaresi’ne ait iş makineleri kapalı yolu ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Başköy Köyü Muhtarı Hızır Reyhan, şiddetli yağmur nedeniyle köylerindeki mahallelerde toprak kaymalarının yaşandığını belirterek tedbir amaçlı 20 evi boşalttıklarını söyledi. Reyhan, “4 gündür yağmur bölgede etkiliydi. Toprak suya doydu. Bu sabah yağmur yeniden şiddetini artırdı. Bölgedeki taş ocaklarında yapılan patlatmalar nedeniyle arazilerde açılmalar vardı. Bu nedenle riskli evleri boşalttık” dedi. Evlerini boşaltanlar da tedirgin olduklarını belirterek önlem alınmasını istedi. ŞELALE TAŞTI Çayeli İlçesi Köprübaşı Köyü’nde, yaklaşık 70 metre yüksekten dökülen Ağaran Şelalesi\'nin debisi, şiddetli yağışın ardından arttı. Şelaleden gelen suyun boşaldığı dere taşarak yolu ulaşıma kapattı. Öte yandan Çamlıhemşin İlçesi’nde bir vatandaş su seviyesi yükselen Fırtına Deresi’nin üzerine kurulu ilkel teleferikle karşıdan karşıya geçti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Bu arada Rize’nin Çayeli İlçesi\'nde Çarşamba gecesi meydana gelen sel ve heyelanlar sırasında bir yolcu minibüsünün Kaptanpaşa Köyü’nde sel sularına kapılmaktan son anda kurtulduğu ortaya çıktı. Kısmen sele kapılan minibüs yapılan çalışma ile dereden çıkarıldı. O anlar kamera ile görüntülendi.

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