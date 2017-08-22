(Görüntülü Haber) Rize'de şelalelere turist akını

Muhammet KAÇAR/ÇAMLIHEMŞİN(Rize), (DHA)- RİZE’nin Çamlıhemşin İlçesi\'ndeki şelaleler yaz sıcaklarından bunalan tatilci ve turistlerin akınına uğruyor. Şelale gölüne giren turistler yüzerek serinliyor. Çamlıhemşin İlçesi Kaplıca Köyü\'nde bulunan Tar Deresi boyunca 2 kilometrelik patika yoldan yürünerek ulaşılan Bulut Şelalesi bölgeye gelen tatilci ve turistlerin ilgi odağı haline geldi. Yaz sıcaklarından bunalan turistler yeşil doğa eşliğindeki yürüyüş ardından ulaştığı şelale gölüne girerek serinleme olanağını buluyor. Gölde yüzen turistler, yemyeşil doğa ve manzaranın tadını çıkarıyor. Turistler sıcak havalarda gölde serinlediklerini belirterek gölde yüzmenin keyifli olduğunu belirttiler. Rize\'de sayıları 100\'ü bulan çeşitli uzunlukta şelale yer alıyor.