(Görüntülü Haber) Rize'de otomobilin stepnesinden uyuşturucu çıktı

Muhammet KAÇAR/RİZE, (DHA)-RİZE’de durdurulan bir otomobilde polis dedektör köpeği \'Hektor\'la arama yapıldı. Otomobilin bagajındaki stepnede, yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Rize Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehir girişindeki uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Otomobilde polis dedektör köpeği \'Hektor\'la arama yapan ekipler, stepnedeki zulada 10 bin 150 adet extacy hap, 1085 adet skunk ile 2 kilo 65 gram esrar ele geçirdi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı, soruşturma sürüyor.