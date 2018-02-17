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(Görüntülü Haber) Rize'de heyelan anı görüntülendi

Aytekin KALENDER/ARDEŞEN (Rize), (DHA) - RİZE'nin Ardeşen ilçesi Tunca beldesi karayolunda heyelan meydana geldi

17 Şubat 2018 15:51

Aytekin KALENDER/ARDEŞEN (Rize), (DHA) - RİZE\'nin Ardeşen ilçesi Tunca beldesi karayolunda heyelan meydana geldi. Yolu ulaşıma kapatan heyelan anı ise çevredekiler tarafından görüntülendi. Tunca beldesi karayolunda dün yol çalışması yapıldığı sırada yamaçtaki toprak ve kaya kütlelerinin kopması sonucu heyelan meydana geldi. Ardeşen-Tunca karayolunun ulaşıma kapandığı heyelan anı vatandaşlar tarafından görüntülendi. Ekiplerin başlattığı çalışmanın ardından 3 saat sonra karayolu ulaşıma açıldı. Vatandaşlar heyelanların yaşandığı yolda önlem alınmasını istedi.

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