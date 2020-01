(Görüntülü Haber) Rıza Kayaalp: "Spor komplekslerinin sayısı artıkça yeni dünya şampiyonları yetişecek"

İSTANBUL, (DHA) - KAĞITHANE Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Hamidiye Spor Kompleksi\'nin açılışına katılan Dünya Güreş Şampiyonu Rıza Kayaalp, \"Böyle spor kompleksleri sayesinde dünya şampiyonu gençler yetişecek\" dedi.



Türkiye\'deki genç nüfusun sporla iç içe olması gerektiğini söyleyen Kayaalp, \"Bizden sonra da ülkemize dünya ve Avrupa şampiyonalarında madalya kazandıracak yeni sporcuların yetişmesini çok istiyorum. Her zaman giden sporcunun arkasından yenisi gelmeli ki bu başarı devam etsin. Bunun için de böyle güzel projelere ihtiyaç var. Ülkemizde bu tür projeler ne kadar çoğalırsa, sahip olduğumuz o genç nüfusu o kadar iyi değerlendirebiliriz. Ülke çapında yetenek taramaları da yapılmalı. Okullarda ve böyle tesislerde yüzme, güreş, satranç gibi sporun her alanında yapılan yetenek taramalarıyla ve iyi antrenörlerle sporda başarılı gençler yetiştirilmeli. Bu taramalarla olimpiyatlarda yarışarak ülkemize madalya kazandıracak sporcular yetişecek. Spor daha sağlıklı bir bedene sahip olabilmek, hastalıklardan korunabilmek ve gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutabilmek için bir ihtiyaçtır. Bu tesislerle de spor yapan gençlerimiz çoğalacaktır\" diye konuştu.



Kompleksin açılış törenine Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, Kâğıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, milli yüzücü Emre Seven, AK Parti ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşları ve yüzlerce vatandaş katıldı. Protokol konuşmalarıyla başlayan tören, açılış kurdelesinin kesilmesiyle devam etti. Tören sonunda Manş Denizi\'ni solo olarak 13 saat 34 dakikada yüzerek geçen milli yüzücü Emre Seven, Manş Denizi Geçiş Belgesi\'ni Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç\'a hediye etti.



\"TESİSİMİZDE DÜNYA ŞAMPİYONLARI YETİŞSİN İSTİYORUZ\"



Spora verdikleri desteği her zaman sürdüreceklerini belirten Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç ise \"Güreş, karate, judo, jimnastik gibi spor dallarında kendini geliştiren çocuklarımıza, İstanbul, Türkiye ve Uluslararası şampiyonalarda kendilerini gösterebilmeleri için maddi ve manevi destek veriyoruz. Bunlar da sporcularımızın kendilerini daha fazla spora vermelerini sağlıyor. İnşallah tesislerimiz Rıza Kayaalp gibi yeni dünya şampiyonlarının çıkmasını sağlayacak\" şeklinde konuştu.



Törenin ardından vatandaşların gezdiği komplekste; yarı olimpik kapalı yüzme havuzu, fitness, masa tenisi, jimnastik, satranç, pilates, kafeterya ve kapalı otopark yer alıyor.