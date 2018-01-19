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(Görüntülü Haber) Restorasyon yapılan binada yangın

Mehmet CANDAN İZMİR, (DHA) İZMİR'in Konak ilçesinde özel bir üniversiteye ait boş binada restorasyon çalışmaları sırasında yangın çıktı

19 Ocak 2018 14:36

Mehmet CANDAN İZMİR, (DHA) İZMİR\'in Konak ilçesinde özel bir üniversiteye ait boş binada restorasyon çalışmaları sırasında yangın çıktı. Yangın kısa sürede söndürülürken, binada maddi hasar oluştu. Umurbey Mahallesi 1530 Sokak\'ta özel bir üniversiteye ait boş binada yangın çıktı. Restorasyon çalışması yapılan binadan çıkan dumanları görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Polis ekipleri de çevre güvenliği alarak meraklı vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı. Kısa sürede söndürülen yangında, binada maddi hasar oluştu. Yangının bir işçinin oksijen kaynağı ile kesim yaparken sıçrayan kıvılcımdan çıktığı sanılırken, soruşturma başlatıldı.

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