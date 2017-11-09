(Görüntülü Haber) Rektör Yardımcısı'nın ifadesi, FETÖ şüphesini gündeme getirdi

Osman Nuri BOYACI-Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ\'deki FETÖ davasında tanık olarak dinlenen Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Semin Melahat Fenkçi\'nin, 2014\'te odasında ölü bulunan Tıp Fakültesi Nefroloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hava Cilan\'a mobbing uygulandığı yolundaki ifadesi, merhumun ailesini harekete geçirdi. Aile, FETÖ\'nün PAÜ\'deki yapılanmasına yönelik davaya müdahil olmak için mahkemeye başvurdu.



Denizli 5. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde 60\'ı tutuklu, 115 sanığın yargılandığı FETÖ/PDY\'nin PAÜ yapılanması davasının Ağustos ayında yapılan duruşmasında tanıklık yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Semin Melahat Fenkçi, örgütün üniversite yapılanmasındaki üyelerinin intihar eden Yrd. Doç. Dr. Hava Cilan\'a mobbing uyguladıklarını ileri sürdü. Fenkçi, \"Murat Çolakoğlu, Ali Keskin tarafından mobbing uygulandı, Hava intihar etti. Bu kişiler çok kişinin kul hakkına girmiştir. Denizli Devlet Hastanesi\'nde çalıştığım Aysun K., WhatsApp grubundan toplantı için yazmıştı. \'Cemaatimizin toplantısı olarak düştü ve gruptakilere şart ediliyordu\' diye. Onlardan olmayan ve onlardan daha başarılı olduklarını düşündükleri kişileri dışlarlar, hatta ekarte ederler, bunun için bir yol denerler\" iddiasında bulundu.



AİLENİN MÜDAHİL BAŞVURUSU DEĞERLENDİRİLECEK



Pamukkale Üniversitesi\'nin eski Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağcı, eski Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Keskin, Tıp Fakültesi eski Dekanı Prof. Dr. Hasan Herken\'in de tutuklu olarak yargılandığı davada, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Semin Melahat Fenkçi\'nin iddialarını soruşturmada görevli polis memuru M.Y., odasında ölü bulunan Yrd. Doç. Dr. Hava Cilan\'ın ailesine aktardı. Olayın üzerinden üç yıl geçmesine rağmen kızlarının intihar ettiğine hala inanmayan aile, davadaki iddia üzerine harekete geçti. Cilan\'ın ailesi, Denizli 5. Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki davaya müdahil olmak için başvuru yaptı. Ailenin başvurusu 20 Kasım\'da görülecek davada mahkeme heyeti tarafından değerlendirilecek.



Odasında ölü bulunan Cilan\'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada olayın intihar olduğuna, tanıkların ifadeleri ve otopsi raporuyla karar verilerek, takipsizlik kararı verildiği ve ölüm nedeninin kayıtlara \'kardio fonksiyon depresyonunun yol açtığı akut akciğer ödemi\' olarak geçtiği öğrenildi. Ayrıca, öğretim üyesinin odasına girmeden önce serviste görevli bir hemşireye damar yolu açtırdığı bildirildi. Denizli Cumhuriyet Savcılığı\'nın olaydan sonra ailenin isteği üzerine detaylı otopsi yaptığı, Cumhuriyet Savcılığı\'nın söz konusu iddiaların ardından Cilan\'ın ölümüyle ilgili soruşturmayı tekrar açmayacağı öğrenildi.



NE OLMUŞTU



PAÜ Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Hava Cilan, 7 Kasım 2014\'te, üniversitedeki poliklinikler binasındaki odasında, ölü bulundu. Vücuduna yüksek dozda ilaç enjekte ettiği belirtilen Cilan\'ın intihar ettiği belirtildi. Savcılığın yürrütüğü soruşturma sonucunda olayın intihar olduğu sonucuna varılarak, takipsizlik kararı çıkmıştı.