(Görüntülü Haber) Rekortmen başkan koltuğunu 32 yıldır kimseye kaptırmadı

Oktay ENSARİ - Olcay DÜZGÜN KAYSERİ,DHA) TÜRKİYE Şoförler ve Otomobilciler Odası Kayseri Başkanı Ali Ateş (76) tam 32 yıldır bu görevde bulunmuyor. 12 yılda Belediye başkanlığı yapan Ali Ateş,4 yıllığına yeniden başkan seçildi. Renkli bir kişiliğe sahip Ateş,şoför çocuklarına burs veren , modern taksi durakları yaptıran ilk başkan olarak, oda üyelerinin gönlünde taht kurdu..Türkiye Otomobilciler ve Şoförler Federasyonunda 2 dönemdir genel başkan yardımcılığı ve yönetim kurulu üyeliklerinde bulunan, merhum Turhan Feyzioğlu\'nun genel başykanı oldtuğu Güven Partisinden 12 yıl Erciyes Belediye başkanlığı yapan, hemşehrisi merhum Sakıp Sabancı, merhum başybakan Ferit Melen merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal ile iyi ilişkileri bulunan, hemşehrileri Çevre Bakanı Mehmet Özhaseki, Ekonomi eski bakanı Mustafa Elitaş, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıkoğlu ile dostluğu olan Ali Ateş, hafta sonunda en yakın rakibine 400 oy fark atarak kazandığı başkanlık seçimi sonrası, koltuktaki 32 yılın özetini şöyle yaptı SİYASET ÇOK ZOR Rahmetli Turan Feyzioğlu Güven parti Genel başkanıydı , siyasi hayatım onunla başladı. Erciyes Belediye başkanı olarak bu göreve 1983 yılına kadar devam ettik. 1983 yılında belediye başkanlığına aday olmadım. Mesleğimize şoförlüğe dönüş yaptık. Baba mesleğimiz otobüsçülüktü. Şehirlerarası otobüs işletirdik. 1983 yılında belediye başkanlığını bıraktıktan sonra otobüs işletmeciliğine devam ettim. Şehirlerarası otobüsçülük faaliyetlerinde bulunduk. Orada çalışırken dolmuşçu kardeşlerimiz (Ağabey başımızda senin olman lazım) dediler. Bende affedin dedim. (O zaman ismini listeye yazalım. Senin ismin listede olsun yeter) dediler. Bu vesileyle bizim ismimizin olduğu liste seçimi kazandı. Yönetimdeki arkadaşlar arasında kopukluk oldu. Evime gelip, başkan olmamı istediler. 1986 yılında bu görevi bana verdiler. Bu şekilde başkanlığa geldik. 1986 yılından 2018 yılına kadar 32 yıldır devam ettik. Bu vesileyle biz de esnafımızla iç içe olduk. Biz bu işin içinde yoğrularak buralara geldik. Bizim başarılarımızı herkes biliyor. Onun için yeniden teveccüh ettiler görev tazeledik.Siyaset zordur şoförün belli sorunu, sıkıntıları var. Bizde konuyla ilgili olduğumuz için sıkıntılara parmak basıyoruz. Vatandaşın derdini, sıkıntısını giderecek dalda faaliyet gösteriyoruz. Onun içinde memnun kalıyorlar ve bizi tercih ediyorlar. Bu topluma hizmet ettiğim içinde gurur duyuyorum. Sağolsunlar tercihleri hep Ali Ateş\'ten yana oluyor. Bunu kıskananlar olabilir ama biz yaptığımız hizmetin karşılığını alıyoruz. Esnafımıza teşekkür ediyorum. Gece-gündüz her zaman yanlarında olduğumuzu belirtmek istiyorum. Bugüne kadar hiçbir şoför esnafımızın çocuklarına kurşun kalem alınmamış ama biz burada 300\'ün üzerinde öğrenciye burs verdik. Benim de şoförümün çocuğu bir yerde devlet memuru olsun, bir katkısı olsun düşüncesiyle böyle yaptım. 2 gün önce bir şoför arkadaşımın kızı başkomiser olmuş. Biz kendisine burs vermişiz. Yanımıza gelip teşekkür etti. Biz de mutlu olduk. 4 YILLIĞINA YENİDEN SEÇİLDİ kayseri Şoförler ve Otomobilciler Odası\'nın 38\'inci Olağan Genel Kurulu Kadir Has Kongre Merkezi\'nde Ali Ateş, Uğur Nasırlı, Hasan Odabaşı başkanlık için yarıştı. Adaylar, seçim öncesi hedeflerini anlatarak, oda üyelerinden destek istedi. Yapılan konuşmaların ardından seçime geçildi. Seçimde 1098 oy kullanırken, oylardan 8\'i geçersiz sayıldı. Yapılan sayımın ardından Mevcut Başkan Ali Ateş, 672 oy alırken, rakiplerinden Hasan Odabaşı 279 ve Uğur Nasırlı ise 147 oy aldı. Böylede Ateş, bir kez daha oda başkanı seçilerek, bir rekora daha imza attı. Seçimle birlikte 32 yıldır Başkan olan Ateş, herhangi bir engel çıkmazsa Kayseri\'de 4 yıl daha odanın başkanlığını yapacak. Böylece Türkiye?de alanında kırılması zor bir rekora da ima atmış olacak.