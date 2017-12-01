(Görüntülü Haber) Ravago'dan Türkiye'ye 3.5 milyon dolarlık Ar-Ge Merkezi

İSTANBUL, (DHA)- TÜRKİYE\'NİN 2. büyük petrokimya şirketi Ravago, otomotivden tekstile birçok sanayi için hammadde ihraç edeceği Ar-Ge merkezini Kocaeli\'de kurdu. Ravago Türkiye ve Ortadoğu Yönetim Kurulu Başkanı Onur, 3,5 milyon dolarlık yatırıma mal olan merkezle birlikte 1,2 milyar dolarlık ciro hedefliyoruz dedi.

Plastik, kauçuk ve kimyasal madde alanında 50 farklı ülkede, 200?den fazla ofisi bulunan Belçika merkezli Ravago Group\'un Kocaeli Organize Sanayi Bölgesi içinde, 4 bin metrekare alan üzerine 3,5 milyon dolarlık yatırım ile inşa ettiği Ar-Ge merkezi açıldı. Tüm dünyaya know how ihraç edecek olan Ar-Ge merkezinin, grubun 30 tesisi içinde stratejik bir öneme sahip olması amaçlanıyor. Merkez, otomotivden tekstile birçok sanayi için nitelikli ve inovatif hammaddeye hayat verecek.

ÜNİVERSİTELERLE İŞBİRLİĞİ YAPACAĞIZ

Ar-Ge Merkezi için yaklaşık 3.5 milyon dolarlık bir yatırım yaptıklarını anlatan Ravago Türkiye ve Ortadoğu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Turhan Onur, 6.5 ay hazırlık, 8.5 ay da inşa aşaması sürdü. Türkiye için plastik konusunda bu kadar detaylı bir laboratuar ilk defa vücut buldu. Buraya Ravago Grubu\'nun ilk Ar-Ge Merkezi diyebilirim. Dört farklı ürün grubuna hitap ediyor. Beklentimiz inovatif birtakım ürünlerin burada hayata geçirilmesi. Üniversitelerle birlikte yapılacak işbirlikleriyle iyi sonuçlar ve katma değeri yüksek ürünlerin rekabetçi pazarlarda hizmet etmesini bekliyoruz dedi.

PLASTİK SEKTÖRÜ HIZLA BÜYÜYOR

Türkiye\'de plastik sektörünün hızla büyüdüğüne dikkat çeken Mehmet Turhan Onur, Plastik hammadde üretimi Türkiye\'de çok sınırlı. Dolayısıyla dünyadaki ikinci büyük net ithalatçı rolünde. Katma değerli ürünler Türkiye\'de hem otomotiv hem de beyaz eşya ile ilgili bütün sektörlere cevap vereceği için ekonomimiz bundan oldukça iyi şekilde istifade edecektir. Bu nedenle burası kısa vadeli bakmadığımız kurum olarak baktığımız bir yer. Dolayısıyla bir üniversite ve enstitü edasıyla sanayiyi bir arada tutacağımız canlı, dinamik ve yaratıcı bir merkez olacak diye konuştu.

HEDEF 1.2 MİLYON DOLARLIK BÜYÜME

2018 yılıyla birlikte Aliağa Petrokimya Organize Bölge\'de tamamlanan 38 milyon euroluk yatırımı hayata geçireceklerini belirten Onur büyüme hedeflerini şöyle anlattı

Buradan gelen yeni kapasite artışları ve ürünlerin hayata geçirilmesiyle hem iç hem dış pazarda büyüme bize cirosal bir takım katkılar getirecektir. Onaylanıp hayata geçecek yaklaşık 6 milyon ton civarında yeni kapasite var. Hepsini üst üste koyduğunuzda yüzde 18\'lik büyüme son 3 yılda bizim ortalamamızdı. Bu 2018\'de bizi 1.2 milyon dolar seviyesine taşıyacak.

5 AYDA 5 PROJE ÜRETTİK

Ravago Petrokimya Ar-Ge Genel Müdürü Leonardo Bellomo ise ?Amerika, Çin ve Rusya gibi teknoloji devi ülkeler için inovasyon üssü olarak faaliyet gösterecek olan ve petrokimya sektöründeki birçok alt dalı biraraya getiren Ar-Ge merkezimiz, bu özelliği ile bir ilki gerçekleştiriyor. Merkezde 30\'dan fazla uzman görev alacak. Beyin takımımız ise 20 Türk mühendisten oluşuyor. 20 Türk mühendisimizin çalışmaları sayesinde tüm dünyaya bilgi ve deneyimlerimizi ihraç edeceğiz. Haziran ayında faaliyete geçen merkezimizde 5 aylık sürede 5 farklı proje üretildi. Bu projelerden 2 tanesi TÜBİTAK tarafından kabul edilirken, diğer 3 proje için görüşmelerimiz devam ediyor? şeklinde konuştu.