(Görüntülü Haber) Proje Ombudsmanlığına şikâyet edildi

Selçuk BAŞAR TRABZON,(DHA) Doğu Karadeniz Sağlık Turizmi Derneği Başkanı Mustafa Yıldız ve bölgede faaliyet gösteren bazı acente sahipleri, tarihi Cephanelik\'in yanında yapılan yapıyla ilgili düzenledikleri basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Trabzon Gazeteciler Cemiyeti\'nde (TGC) düzenlenen toplantıda konuşan Yıldız, tarihi bir yapının yanında yapımı süren proje inşaatına karşı çıktıklarını söyledi. Projeyle SİT alanının rekreasyon alanına çevrildiğine dikkat çeken Yıldız, Türkiye Cumhuriyeti Ombudsmanlığı\'na konuyla ilgili şikayet dilekçesi verdiklerini de aktararak, şöyle dedi Bizler bu konu ile ilgili Türkiye Cumhuriyeti Ombudsmanlığına tarihi eserin yanına otel ve lokanta ruhsatı vererek görüntüsünün bozulmasına müsaade eden kişi ve kişiler hakkında şikâyette bulunduk. Bu konunun peşini bırakmayacağız, tarihi eserlerimize ve dokularının kaybolmasına asla müsaade etmeyeceğiz. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu bu konuyu yakından takip etmektedir. Kültür ve Turizm Bakanımız tarihi eserin yanında bina yapılmaması hususunda tavrını ortaya koymuştu, çok teşekkür ediyoruz. Kamu Denetçiliği Kurumu yaptığımız şikâyeti kabul etmiş. Konunun yakından takipçisi olmuştur. Bu olay tüm Trabzon\'umuza aittir. Hiç kimse bu konuyu kendine siyasi malzeme yapmasın ikâyetin kabul edildiğini kaydeden Yıldız, tedbir amaçlı durdurulan projeyle ilgili Kamu Denetçiliği Kurumu\'nca tavsiye kararı beklediklerini de ekledi.