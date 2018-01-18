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Bilim / Teknoloji

(Görüntülü Haber) Programladıkları bulmaca oyununa destek aldılar

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİLİ 4 genç, programladıkları bulmaca oyunu ile Erciyes Teknopark ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) işbirliği ile düzenlenen 'Benim İşim Girişim' yarışmasında 5 bin TL kazandı

18 Ocak 2018 15:28

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİLİ 4 genç, programladıkları bulmaca oyunu ile Erciyes Teknopark ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) işbirliği ile düzenlenen \'Benim İşim Girişim\' yarışmasında 5 bin TL kazandı.

Erciyes Teknopark ve ORAN teknoloji tabanlı girişimciliğin yaygınlaştırılması ve teşvik edilmesi amacıyla \'Benim İşim Girişim\' yarışması düzenledi. Yarışmaya 245 projeyle başvuru yapıldı. Projeyi değerlendiren jüri ekibi 10 projeye destek verme kararı aldı. Bu 10 proje arasına Can Doğan (22), Yılmaz Özcan (22), Yunus Karakoç (25) ve Baran Doğan\'ın programladığı \'Bilim simülasyon, bulmaca\' oyun da kabul edildi. Oyunlarının 7\'den 70\'e her kitleye hitap ettiğini belirten Can Doğan, \"Biz arkadaşlarımızla oyun geliştirme ekibi kurduk. İnternette girişimcilik üzerine araştırma yaparken Teknopark\'ın desteği olduğunu gördük. Bu desteğe başvuru yapma fırsatımız oldu. Katıldığımız yarışma sürecinde ilk 10\'a girme fırsatı elde ettik. Aldığımız destekle oyunu geliştirmeye başladık. Yaptığımız oyun fizik, kimya, biyoloji ve matematik gibi birçok dalda bilimsel faaliyetleri eğlendirerek, öğretebilen bir oyun olacak. Biz Türkiye\'de oyun yapma konusunda açık gördük. Bizde bu şekilde oyunlar yaparak, piyasada yer edinmeyi düşünüyoruz. Birçok kitleye erişerek, sağlam bir şirket olmayı hedefliyoruz\" ifadelerini kullandı.

 

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