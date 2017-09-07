(Görüntülü Haber) Prof.Dr. Sarı: Marmara Denizi'nde alg patlaması balık üretimini artırdı

Tufan DALGIÇ/BANDIRMA(Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'in Bandırma İlçesi\'nde bulunan Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Mustafa Sarı, balık sezonun bu yıl umutlu başlamasını, Marmara Denizi\'ni turkuvaz renge bağlayan alg patlamasına bağladı. Prof.Dr. Sarı, \"Deniz, çölden gelen demir ile gübrelendi ve alg patlaması oldu. Bu nedenle yeni sezonda bol balık bekliyorduk. Bu da gerçekleşiyor. Çok miktarda uskumru yakalandı. Eylül ayı sonunda palamutun da fazla yakalancağını düşünüyoruz\" dedi. Prof.Dr. Küresel iklim değişikliği ile sıcakların artmasının, balık üretimini olumlu yönde etkilediğini söyledi. Prof.Dr. Mustfa Sarı, bu gelişmelerin iklim değişikliğinin faydası olarak nitelendirilebileceğini ifade ederken, \"Yanlış avlama ile balıkları tüketmezsek önümüzdeki yıllarda çok daha fazla balık yakalanıp tüketilebilir\" diye konuştu. Bandırma İlçesi\'nde bulunan Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, 1 Eylül\'de başlayan balık sezonunu değerlendirdi. Bu yıl uskumrunun fazla avlanmasını değerlendiren Prof.Dr. Sarı, \"Sadece uskumru değil, palamutunda bol çıkmasını bekliyoruz\" dedi. Marmara Denizi\'nde geçen haziran ayında görülen \'Alg patlamasını\' hatırlatan Prof.Dr.Mustafa Sarı, şöyle devam etti: \"Alg patlaması sonucu Marmara Denizi komple turkuvaz renge boyandı. O zaman deniz, çölden gelen demir ile gübrelendi ve alg patlamaları oldu. Yaptığımız açıklamada, bu yıl bol miktarda balık beklediğimizi söylemiştik. O beklentimiz devam ediyor. Uskumru; temmuzun sonlarından itibaren artarak devam etti. Eylül sonunda itibaren palamutun artarak devam etmesini bekliyoruz.\" \"KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BALIK ÜRETİMİNİ ARTIRDI\" Küresel iklim değişikliğinin balık üretimini artırdığını söyleyen Prof.Dr. Mustafa Sarı, uskumrunun fazla olmasında alg patlamasının yanı sıra yıllardan bu yana iklimde görülen değişimin de önemli olduğunu kaydederek, şöyle dedi: \"Artan sıcaklık balıkların üremesini sağlıyor. Uskumru bunlardan biri. Eğer tüketmezkek, önümüzdeki yıllarda balık miktarındaki gözle görülür artışı yaşayacağız. Bu bize iklim değişikliğinin olumlu olarak yansıyan tarafı. Deniz sonsuz bir kaynak değil. bunuda unutmamak gerekiyor.\" BALIKCILIKTA BÜYÜK TEKNELER TEHLİKE Biiinçsiz avlanma ile teknelerin büyük olmasının, balıkcılığı olumsuz yönde etkilediğine işaret eden Prof.Dr. Mustafa Sarı, şunları ekledi: \"Geçen yıl av yasakları 15 Nisan\'da başlamasına rağmen Marmara Denizi\'ndeki balıkçı filolarının büyük kısmı daha 15 Ocak tarihinde paydos etmek zorunda kaldı. Çünkü masraflarını kaldırabilecek miktarda balık avlayamadılar. Neden? Bir kere tekne kapasiteleri çok büyük. Kapasiteye bağlı olarak gerçekleştirdikleri avcılık miktarı çok büyük. Bu yaptıkları aşırı avcılığa neden oluyor. Bir sezon boyunca avlamaları gereken balığı büyük teknelerle yoğun bir şekilde 2-3 ay içinde yakaladılar ve bitirdier.\"