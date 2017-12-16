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Sağlık

(Görüntülü Haber) Prof.Dr. Haberal'ın girdiği ameliyatta oğluna böbreğini verdi

Burhan CEYHAN/ AYDIN, (DHA)- AYDIN'da 55 yaşındaki Fadime Matum, diyaliz hastası oğlu 29 yaşındaki Murat Matum'a bir böbreğini verdi

16 Aralık 2017 17:54

Burhan CEYHAN/ AYDIN, (DHA)- AYDIN\'da 55 yaşındaki Fadime Matum, diyaliz hastası oğlu 29 yaşındaki Murat Matum\'a bir böbreğini verdi. Nakil ameliyatına, Ankara\'dan gelen Prof. Dr. Mehmet Haberal ve ekibi girdi. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesi\'nde ilk kez böbrek nakli operasyonu yapılıyor. Böbrek rahatsızlığı olan bilgisayar teknisyeni Murat Matum\'a, ev kadını annesi Fadime Matum gönüllü donör oldu. Nakil ameliyatına Prof. Dr. Mehmet Haberal ve ekibi de girdi. Ankara Başkent Üniversitesi\'nden gelen ekibi, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan hastane önünde karşıladı. GÖZYAŞLARINI TUTAMADI Operasyon öncesi konuşan Fadime Matum, oğluna can olduğu için çok mutlu olduğunu belirterek, \"Onun yaşaması lazım\" dedi, gözyaşlarına hakim olamadı. Murat Matum ise, \"6 aydan beri böbrek rahatsızlığım var. 6 aydan beri de burada diyalize giriyorum ve haftanın üç günü diyaliz makinesine bağlı yaşamımı sürdürüyorum. Annem bana ikinci bir can olacak, böbreğini veriyor. İnşallah faydalı olacak. Çok mutluyuz\" dedi. Daha sonra yaklaşık 3 saatlik sürmesi beklenen nakil operasyonuna başlandı.

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