(Görüntülü Haber) Prof. Dr. Kavukçu, Erzincan Üniversitesi'nin açılışına damga vuracak

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- ERZURUM Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Kavukçu, Erzincan Üniversitesi Akademik Yılı ve Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi\'nin açılışı töreni için kırmızı beyaz renklerden oluşan enstalasyonlar, dış mekanda şeritler ve iç mekanda ise 10 bini aşkın plastik küreyle alankurgu çalışması hazırladı. Bugüne kadar birçok ilginç çalışmaya imza atan Prof. Dr. Kavukçu, \"Erzincan Üniversitesi\'nin 2017-2018 Akademik Yılı açılışı unutulamayacak\" dedi. Türkiye\'nin değişik illerinde ve Atatürk Üniversitesi kampüsünde bugüne kadar yaptığı birçok sanat eseri ile adından söz ettiren Prof. Dr. Mehmet Kavukçu, bu kez Erzincan\'da ilginç bir alankurgu çalışması hazırladı. 3 Kasım\'da Başbakan Binali Yıldırım\'ın da katılacağı, Erzincan Üniversitesi Akademik Yılı ile Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi\'nin açılış töreni için yaptığı çalışmayla ilgili bilgi veren Prof. Dr. Kavukçu, temelde kırmızı beyaz renklerden oluşan enstalasyonlar, dış mekanda şeritler, iç mekanda ise plastik kürelerle anlatım dilini tamamladığını söyledi. Prof. Dr. Kavukçu, on bini aşkın kürenin ziyaretçileri uzaysal mekana taşıdığını, Kültür ve Kongre Merkezi\'nin mekan boşluğunun algılanması açısından önem taşıdığını ifade etti. Prof. Dr. Kavukçu, \"Aslında dönüştürülmüş olan mekan, her izleyicinin kendi dünyasıyla kurmuş olacağı ilişki sanatın bireysel vurgusu açısından dikkat çeker. Dış mekandaki kırmızı beyaz çizgiler, üniversite yerleşkesindeki bir yolun adeta yükünü alırcasına, aynı zamanda geleceğe atılan bir adım gibi, bizi ileriye taşımaktadır. Doğada var olan gücün vurgusu çalışma üzerinde hem sakin hem de fırtınalı havada ifade edilmektedir. Hepsinden öte insanların içerisinde yaşadığı, kanıksadığı bir mekan olarak doğa, algıya müdahale ile insanlara farklı ufuklar açabilme adına da önemlidir. İnsan duygularına hitap eden bu çalışmada, görsel bir coşkuyu eğitim ve öğretim yılına başlayan üniversite yerleşkesinde ve Erzincan şehrindeki insanlara yaşatabilmek amaçlanmıştır\" diye konuştu. Erzincan Ünüversitesi Rektörü Prof. Dr. İlyas Çapoglu\'nun da zaman zaman çalışmalara destek verdiğini belirten Prof. Dr. Mehmet Kavukçu, şunları söyledi: \"Performansta sanatçı bedeni ve onunla birlikte yer alan şeffaf yüzey tuvalin yerini almaktadır. Gerçek mekanda o anda doğada var olan güneş, rüzgar gibi doğa olayları da çalışmanın bir parçası haline gelmektedir. Sanatçının yüzeye müdahalesi ile başlayan çalışma sanatçıya dışarıdan yapılan müdahalelerle bir anda farklı düşüncelere doğru bir aksiyon kazanmaktadır. Birey ya da toplum olarak yaşadığımız güncel olaylarla da ilişki kurarak hayatın bir parçasını ifade edebilme amacı taşımaktadır. Erzincan Üniversitesi yerleşkesinin giriş yolunda yapılan enstalasyonla başka bir boyuta taşınan görsellik, performansla bütünleşerek, üniversite sakinlerinin yaşadıkları psikolojik ve fizyolojik olaylara güncel sanatın anlatım diliyle gönderme yapılmaktadır. Ulusal anlamda bizi temsil eden kırmızı ve beyaz renkler bayrak, Cumhuriyet ve birçok değerimiz olarak algılandığı gibi bu renkler altında yaşayan kültür mozaiğimizi de yansıtmaktadır. Ruh dünyamızın renkliliğini anlatan bir yönü de vardır.\"