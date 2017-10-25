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(Görüntülü Haber) Prof. Dr. Karatay: İthal muz ile ayağınıza kurşun sıkıyorsunuz

    Mithat ÜNAL/ANAMUR (Mersin), (DHA) - MERSİN'in Anamur İlçesi'nde düzenlenen 4'üncü Tarım ve Gıda Fuarı'na katılan Prof

25 Ekim 2017 19:59

 

 

Mithat ÜNAL/ANAMUR (Mersin), (DHA) - MERSİN\'in Anamur İlçesi\'nde düzenlenen 4\'üncü Tarım ve Gıda Fuarı\'na katılan Prof. Dr. Canan Karatay, Anamur muzuna rağmen, muz ithal edilmesini eleştirdi, \"Maalesef ithal eden de yine Mersin. Kendi ayağınıza kurşun sıkıyorsunuz\" diye konuştu.

4\'üncü Tarım ve Gıda Fuarı\'nın açılışına Anamur Kaymakamı Mehmet Kurtoğlu, Bozyazı Kaymakamı Hayati Taştan, Belediye Başkanı Mehmet Türe, KKTC Ticaret Odası Başkanı Fikri Toros, Prof. Dr. Canan Karatay, Tarım Gıda ve Hayvancılık İlçe Müdürü Niyazi Sarıoğlu, Muz-Bir Başkanı Mehmet Güzel, Ziraat Odası Başkanı A. Şeref Gümüş, Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Mustafa Güngör, siyasi partilerin il başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Fuarın konuğu olan Prof. Dr. Canan Karatay, yaptığı konuşmada, \"Torosların eteğine bu yüksek binalar değil, tarım yakışır. Bir ülkenin kalkınması için tarım şarttır. Anamur muzu, ilaçsız yetişiyor. Benim çocukluğumdan beri bildiğim Anamur muzunu her yerde tavsiye ediyorum. Kitaplarımda da Anamur muzunu yiyebilirsiniz diyorum. Ülkemizde Anamur muzu var iken ne gerek var ithal muza. Maalesef ithal eden de yine Mersin. Kendi ayağınıza kurşun sıkıyorsunuz\" dedi.

Kortej yürüyüşünün ardından protokolün kurdele kesimi ile fuar ziyaretçilere açıldı.

 

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