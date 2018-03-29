(Görüntülü Haber) Prof. Dr. Caşın: Türkiye Rusya ile ortak hareket etmeli

İlknur SARGUT/Hüseyin ÇAKMAK, İSTANBUL, (DHA)- İNGİLTERE\'DE zehirlenen eski Rus casusu Sergei Skripal ile ilgili yaşanan kriz karşısında Türkiye\'nin tutumunu değerlendiren İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, Türkiye\'nin soğuk savaş döneminde olduğu gibi denge politikası gütmesi gerektiğini belirtti. Caşın, \"Türkiye egemen bir devlet olarak topraklarının terörle mücadelesinde Rusya ile ortak hareket etmeli\" dedi.





Eski Rus casusu Sergei Skripal ile kızı Yulia, İngiltere\'nin Salisbury kentinde askeri sinir gazı kullanılarak zehirlendi. İngiltere ve müttefikleri peşi sıra Rusya\'ya yönelik yaptırımlar açıklamış ancak Londra yönetimi Rusya\'nın kanıt isteğine yanıt vermedi. Ortada somut bir karar olmadığına dikkat çeken İstinye Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, \"Bir yargı kararı yok. Gerçekten Ruslar mı yaptı? Acaba neden seçimden bir hafta önce bunlar oldu? Seçimlerin adil şekilde yapıldığı yönünde bir baskı var. Seçimi kazanan Başkan Putin\'e karşı bir zorlama var. AVM\'de çıkan yangın da bir sabotaj olabilir mi? Başkan Putin ilk başa geldiğinde nükleer denizaltından bir patlama olmuştu. Birileri Rusya\'nın başını ağrıtacak gibi. Bu da Türkiye-Rusya ittifakının çok önemli olduğunu gösteriyor\" diye konuştu.





\"RUS KAMUOYUNDA TÜRKİYE SEMPATİSİ VAR\"





Rus eski ajanı Skripal\'in İngiltere\'de zehirlenmesinin ardından Türkiye, Rus diplomatları sınır dışı etmeyi düşünmediğini açıkladı. Ancak olay Türk Dışişleri tarafından kınandı. Bu kararın Türkiye, Amerika ve AB İlişkilerini etkileyeceğini anlatan Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, Türkiye\'nin soğuk savaş döneminde olduğu gibi denge politikası gütmesi gerektiğini belirtti. Rus kamuoyunda Türkiye\'ye karşı büyük bir sempati olduğunu belirten Prof. Dr. Caşın, şunları söyledi:





\"Bizim bundan böyle Rusya ile olan ilişkilerimiz eskisi gibi olmayacaktır yani düşmanca bir tavır içerisinde olmayacağız. Rus kamuoyunda Türkiye\'ye karşı büyük bir sempati var. Türkiye bu konuda hassas denge üzerinde dış politika gütmek de bunu da güvenlikle birleştirmektedir. Rusya\'nın desteği olmasaydı Türkiye ne Cerablus ne de Afrin\'i geliştirebilirdi. Bu bakımdan sahaya baktığımızda Türk-Rus ittifakının birilerini rahatsız ettiğini söyleyebiliriz. Türkiye egemen bir devlet olarak kendi topraklarının terörle mücadelesinde Rusya ile ortak hareket etmek durumundadır. Milli çıkarlarımız Rusya ile hareket etmemiz gerektiğini göstermektedir.\"





\"S-400 SATAN FİRMALARA YAPTIRIM GELEBİLİR\"





Türkiye ile Rusya\'nın ciddi bir işbirliği içerisinde olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Caşın, \"4 Nisan\'da Sayın Putin Türkiye\'ye geliyor. Suriye\'nin normalleşmesi yolunda İstanbul zirvesi yapılacak. Türkiye\'nin Rusya ile yaptığı işbirliği kapsamında Akkuyu Nükleer Santrali\'nin temeli atılacak. Hükümet biz krizin dışındayız. Türkiye ile Rusya arasında ciddi ilişkiler vardır. Biz sadece bu tutumu kınıyoruz demekle yetindi. Burada iki tane husus var. Birincisi Türkiye\'nin Rusya\'dan S-400 füzelerini alması. Türkiye bu füzelerin alımına karar verdi, anlaşmalar yürüdü. Rusya\'da belki teslimat tarihi daha da öne çekilecek dedi. Rusya, \'Benim enerjideki çıkış noktam Baltık ve Almanya\'dan sonra Türkiye\'dir\' diyor. ABD ise Avrupa ile birlikte Rusya\'ya ambargo uyguluyor. Bu durumda Türkiye\'nin tutumu AB ile ilişkilerini etkileyecektir. S-400\'ü satan firmalara birtakım yaptırımlar getirebilir\" ifadelerini kullandı.





F-35\'LERİN İLK GÖSTERİ UÇUSU ANTALYA\'DA





Gelişmeler karşısında Amerika\'nın F-35 uçaklarına karşı bir ambargo uygulayabileceğine de dikkat çeken Caşın, \"Türkiye\'nin acil hava savunmasına ihtiyacı var. Bunun için S-400\'ü almaya karar verdi. Türkiye bana göre bundan vazgeçmez zira, aynı zamanda Akkuyu\'nun korunması için Türkiye\'nin burada s-400 gibi 150-200 kilometrelik orta menzilli füze savunması ihtiyacı var. Türkiye F-35\'lerin ödemesini yapmıştır. Uçakların teslimatı da önümüzdeki 4 ayda başlayacak. Buna rağmen Amerikan Senatosu Türkiye\'ye karşı bir kısıtlama kararı alabilir. İlk F-35\'ler Antalya\'daki Eurasia Airshow hava gösterisinde uçuşunu yapacak\" dedi.





\"5 MİLYON RUS TURİST GELEBİLİR\"





Seçimler dolayısıyla Rusya\'da bulunan Caşın, ülkede büyük bir Türkiye sevdasını olduğunu söyleyerek, \"Müjde verebiliriz Türkiye\'ye Rusya\'dan bu yıl 5 milyondan fazla Rus turist gelecek. Rus kamuoyunda ciddi bir Türkiye sevdası var. Halkların diplomasisi resmi diplomasinin önünde gidiyor. Ben Türkiye ve Rusya işbirliğinin taraflar büyük bir hata yapmadığı sürece gelecek 10-20 yıl içerisinde devam edeceğini düşünüyorum\" değerlendirmesinde bulundu.