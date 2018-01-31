(Görüntülü Haber) Posof'ta kar, 25 köy yolunu ulaşıma kapattı

Alper TURGUT/POSOF (Ardahan), (DHA)- ARDAHAN\'ın Posof ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 25 köy yolu ulaşıma kapandı. Sabah saatlerinde başlayan ve gün içerisinde etkisini artıran kar, ulaşımda aksamalara neden oldu. Posof\'u Ardahan\'a bağlayan deniz seviyesinden 2 bin 550 metre yükseklikteki Ilgar Dağı geçidinde ise kar ve fırtına nedeniyle ulaşımın güçlükle sağlandığı belirtildi. Kar kalınlığı ilçe merkezinde 20 santime ulaşırken, 25 köy yolu kar dolayısıyla kapandı. Köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.