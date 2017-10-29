(Görüntülü Haber) Polisten kaçan otomobilde uyuşturucu ele geçti: 2 gözaltı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) - ADIYAMAN\'da sürücüsünün \'dur\' ihtarına uymayıp kaçtığı otomobildeki 2 kişi, kovalamaca sonucu yakalandı. Şüpheliler gözaltına alınırken, otomobilde ise bir miktar uyuşturucu çıktı.



Olay, akşam Yeşilyurt Mahallesi\'nde meydana geldi. Malatya Caddesi üzerinde polisler, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 R 0289 plakalı otomobile \'dur\' ihtarında bulundu. Ancak sürücü durmadı ve otomobille kaçmaya başladı. Ekiplerin peşine düştüğü otomobil, önce tarlaya, ardından çıkmaz sokağa girdi. Polisler, sıkıştırıp durdurdukları otomobildeki 2 kişiyi gözaltına aldı. Otomobilde yapılan aramada ise bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheliler ve otomobil emniyete götürüldü.