(Görüntülü Haber) Polisten kaçan hırsızlık şüphelisi ortalığı birbirine kattı

Özgür EREN-Murat DELİKLİTAŞ/İSTANBUL,(DHA)-ŞİŞLİ\'de, girdiği evden aldığı anahtarla otomobil çaldığı ileri sürülen şüpheli ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sırasında çaldığı belirtilen otomobille, önce kırmızı ışıkta bekleyen 2 araç ile polis otosuna, ardında demir direğe çarpan şüpheli kaçtı. Bir kişi polisi arayarak, Feriköy\'deki evine girip anahtarı alan kişinin 34 MM 450 plakalı otomobilini çaldığını bildirdi. Şişli Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipleri, saat 16.30 sıralarında çalındıktan yaklaşık yarım saat sonra Piyalepaşa Bulvarı üzerinde bildirilen otomobile rastlayarak şüpheliye \'dur\' ihtarında bulundu. İhtara uymayan şüpheli, çaldığı otomobil ile kaçmaya başladı. Polis ekipleri, Irmak Caddesi\'ne kadar şüpheliyi kovaladı. Şüpheli çaldığı otomobille önce kırmızı ışıkta bekleyen 2 araç ile polis otosuna çarptı. Ardından otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek, bir otel inşaatının girişinde bulunan demir direğe çarptı. Kazanın ardından duran otomobilden çıkan şüpheli, Yaya Köprüsü Sokağı üzerinden Tarlabaşı yönüne doğru kaçmaya başladı. Polis ekipleri, bir süre de yaya olarak şüpheliyi kovaladı. Ancak şüpheli ara sokaklarda izini kaybettirdi. Şüphelinin çalıntı otomobille çarptığı taksinin şoförü Göksel Aykaç, \"Dolapdere Caddesinden yukarıya doğru gidiyorduk. Polis bunu kovalıyordu her halde. Direk arkadan vurunca o da bana önden vurdu. Sonra döndük bu arkadaşın arabasına vurur gibi oldu. Kaçtı 2-3 araca vurarak en son buraya geldi\' diye konuştu. Olayı gören bir kişi, \"Işıklarda bekliyordu. Bir araç polis arabasına vurmaya başladı. İleri geri yapıp gene polis aracına vurdu. Sonra iki araca daha vurdu. Buraya gelip kaza yaptı\" dedi. Polis olay ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.