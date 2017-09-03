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(Görüntülü Haber) Polislerden çocuklara doğal tarım eğitimi

Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ, DHA Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü polisleri, Tarım İl Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlendiği “Her şey bir umutla başlar” (ÇOGEP) projesi kapsamında 40 çocuğa doğal tarım uygulamaları öğretildi

03 Eylül 2017 15:37

Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ, DHA Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü polisleri, Tarım İl Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlendiği “Her şey bir umutla başlar” (ÇOGEP) projesi kapsamında 40 çocuğa doğal tarım uygulamaları öğretildi. Kayseri Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü polisleri, geliştirilen “Her şey bir umutla başlar” (ÇOGEP) projesi kapsamında çocukları sanal dünyadan uzaklaştırarak gerçek doğa ile buluşturacak projeyi hayata geçirdi. Merkez Yenişehir Mahallesi Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü bahçesine kurulan bahçelere haftalık olarak gelen 10-13 yaşları arasındaki 40 çocuk, polisler ve projenin diğer ortağı olan Tarım İl Müdürlüğünden gelen ziraat mühendisleri ile doğal tarımın nasıl gerçekleştirdiği görmekle birlikte proje kapsamında yetiştirdikleri ürünleri toplama ve yeme imkanına sahip oldular. Toplum Destekli Polislikte Şube Müdürlüğünde çalışan Polis Memuru Murat Kalpakçı proje ile ilgili yaptığı açıklamada “ÇOGEP projemiz Nisan ayında hayata geçti. Projenin başlamasıyla birlikte bir araya geldiğimiz çocukları dijital manyetik ortamdan uzaklaştırıp doğa ve doğal tarımla tanışmasını istedik” dedi.

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