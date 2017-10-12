T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Polise ateş açılan evde gözaltına alınan 3 kardeş adliyede

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te, baskına giden polise ateş açılan evde gözaltına alınan 1'i erkek, 3 kardeş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi

12 Ekim 2017 20:07

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP\'te, baskına giden polise ateş açılan evde gözaltına alınan 1\'i erkek, 3 kardeş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Polis ekipleri, dün öğle saatlerinde uyuşturucu ticareti ve yağma suçlarından aranan Z.D.K.\'yi yakalamak için Binevler Mahallesi, 81051’inci Sokak’taki bir eve operasyon düzenledi. Operasyon sırasında Z.D.K., polislere ateş açtı. Polislerin de karışlık vermesiyle çıkan çatışma, yaklaşık 10 dakika sürdü. Olay yerine çok sayıda zırhlı araç ile Özel Harekat ekibi ve sağlık görevlileri sevk edildi. Sokak yaya ve araç trafiğine kapatılırken, polis çevrede yoğun güvenlik önlemi aldı. Çatışmanın ardından Z.D.K. yaralı olarak ele geçirilerek ambulansla hastaneye götürüldü, evde bulunan çocukları S.K., S.K ve E.K. ise gözaltına alındı. Z.D.K.\'nin hastanedeki tedavisi sürerken, polis sorguları tamamlanan kızları S.K. ve E.K. ile oğlu S.K.  hastanede sağlık kontrolünden geçirilip, adliyeye sevk etti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Eyyüp BURUNGAZİANTEP DHAGAZİANTEPPolisBinevler MahallesiSokaktakiOperasyonPolislerinHarekatSokak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24