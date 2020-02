(Görüntülü Haber) Polis Teşkilatı'nın kuruluşu törenlerle kutlandı

Süleyman EKİN- Mehmet KILIÇASLAN ANTALYA,(DHA) Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümü, Antalya\'da törenlerle kutlandı. İlk tören sabah saatlerinde Cumhuriyet Meydanı\'nda yapıldı. Atatürk Anıtı\'na çelenk konulmasının ardından konuşan İl Emniyet Müdür Vekili Ramazan Ahmet Taşır, Türk polis teşkilatının mensubu olmaktan büyük gurur duyduğunu belirtti. Taşır, ?Türk milleti polisine her zaman güvenmiş ve her türlü desteği vermiştir. Milletimizin bizlere duyduğu güveni zedelememek ve onlara en iyi ve en kaliteli hizmeti vermek öncelikli düşüncelerimizdendir. Sevgi, adalet, eşitlik, sabır, hoşgörü ve nezaketin, halkla bütünleşmenin temel anahtarı olduğunu aklımızdan çıkarmamalıyız dedi. Konuşmaların ardından kadın polisler vatandaşlara karanfil verdi. İkinci tören Antalya Valiliği\'nde yapıldı. Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı birim temsilcilerinin katıldığı törende polisleri, Vali Vekili Hamdi Bolat kapıda karşıladı. Polisler Vali Yardımcısı Bolat\'a çiçek takdim etti. Kabulde konuşan Hamdi Bolat, polislerin yeri geldiğinde sınırları aşarak görevlerini yerine getirdiğini belirterek, Polis teşkilatımız ülkemiz için vazgeçilmezdir. Gerek personel, gerekse teknik donanım olarak daha da geliştirilmesi lazım. Gelişeceğine de inanıyorum. Polis teşkilatımız son yıllarda çağdaş gelişime paralel olarak, sosyal sorumluluk projeleri içerisinde de yer alıyor. Toplumun ihtiyaç duyduğu alanlarda sosyal sorumluluk projeleri ile her yaştan insanımıza ulaşan bir yapıya kavuşmuştur. Bu anlamda da toplumumuz için vazgeçilmezdir diye konuştu. İl Emniyet Müdürü Ramazan Ahmet Taşır ise 15 Temmuz darbe girişimi sırasında yaşadığı iki anısını anlattı. Hain darbe girişimi döneminde terörden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı olduğunu hatırlatan Taşır, ?Valiliğin önüne geldiğimizde Yunus arkadaşlarımızdan biri benden heyecanla izin istedi. \'Nereye gideceksin\' dediğimde, bana hitaben \'Müdürüm üzerimde 1 şarjör var. Müsaade ederseniz eve gidip evdeki yedek mermilerimi de alacağım. Bir şarjör yetmeyebilir\' demesi, bir bayan arkadaşımızın çocuklarını komşusuna bırakıp aceleyle göreve gelmesine şahit oldum. Emniyet teşkilatımızın bu inancı ve kudreti olduğu sürece ben Türkiye Cumhuriyeti\'nin hiçbir güç tarafından bölüneceğine ve bir karış toprağının alınacağına inanmıyorum diye konuştu. Üçüncü tören, Uncalı Polis Şehitliği\'nde yapıldı. Buradaki tören, şehitlerin adının okunması ve Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından mezarlara karanfil bırakılması ile son buldu.