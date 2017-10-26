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(Görüntülü Haber) Polis pazarda hırsızlara karşı uyardı

Selda Hatun TAN İZMİT(Kocaeli), (DHA) İZMİT'te, polis semt pazarında uygulamada bulunarak özellikle kadınları hırsızlara karşı uyardı

26 Ekim 2017 20:53

Selda Hatun TAN İZMİT(Kocaeli), (DHA) İZMİT\'te, polis semt pazarında uygulamada bulunarak özellikle kadınları hırsızlara karşı uyardı. Polis, kadınlara çantalarını nasıl taşımaları gerektiği konusunda bilgi verdi. İzmit\'te, Güven ve Yunus timleri, Perşembe Pazarı alanında uygulamada bulundu. Güven timlerinde görevli polisler, özellikle hırsızlara karşı kadınları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Polisler, pazarda alışveriş yapan kadınların yanına giderek çantalarının ağzını açık tutmamaları, çantaları omuzlarında taşımaları yerine askılarının çapraz takmaları konusunda bilgilendirdi. Yunus timleri ise pazarda gezerek, vatandaşların kimliklerini kontrol edip, üstlerini aradı. Polislerin uygulaması sırasında çorap satan bir pazarcının ise tezgahının başında şarkılar söyleyerek satış yapmaya çalışması dikkat çekti.

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