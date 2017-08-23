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(Görüntülü Haber) Polis hırsızlara göz açtırmadı

Mustafa İNSAN MERSİN,(DHA) MERSİN'de polis artan hırsızlık şikayetlerinden yola çıkarak güvenlik kameralarından yaptığı incelemede 10 hırsızlık olayına karışan 3 kişiyi yakaladı

23 Ağustos 2017 15:11

Mustafa İNSAN MERSİN,(DHA) MERSİN\'de polis artan hırsızlık şikayetlerinden yola çıkarak güvenlik kameralarından yaptığı incelemede 10 hırsızlık olayına karışan 3 kişiyi yakaladı.Mersin Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son günlerde merkez Yenişehir ve Mezitli ilçelerindeki marketler, inşaat ofizleri, emlak ve gayrimenkul, hırsızlık yapıldığı yönünde şikayet aldı. Bölgede çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, mağdurlarla görüşüp, güvenlik kameralarını tek tek inceledi. Yapılan çalışma sonucunda zanlıların beyaz bir otomobille hırsızlık yapacakları yere geldikleri belirlendi. Araç plakasının belirlenmesi üzerine harekete geçen ekipler, Yenişehir İlçesi\'nde bir işyerinden hırsızlık yapıldığı bilgisini aldı. Olay yerine giden ekipler araca farklı bir plaka takan zanlılardan G.B. ve Z.S. çaldıkları elektronik eşyalarla birlikte olay yerinde, kaçan F.A. ise saklandığı evde yakalandı.Zanlıların 3 gün içinde 10 farklı iş yerinden, 7 monitör, 6 bilgisayar kasası, 6 televizyon, 2 cep telefonu, 2 yazıcı, 1 fotoğraf makinesi, 2 laptop, 1 kol saati, 3 şarj cihazı, 1 fotokopi makinesi, yaklaşık 6 bin TL\'lik sigara ve bozuk para çaldığı belirlendi. Mersin Emniyet Müdürlüğü\'nde ifadeleri alınan 3 zanlı, çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu,

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