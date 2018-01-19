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(Görüntülü Haber) Polis başmüfettişi, FETÖ ve eser kaçakçılığından gözaltına alındı

Mücahit YOLCU/GAZİANTEP, (DHA)- EMNİYET Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Daire Başkanlığı'nda görevli başmüfettiş ve Isparta eski İl Emniyet Müdürü H

19 Ocak 2018 11:13

Mücahit YOLCU/GAZİANTEP, (DHA)- EMNİYET Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Daire Başkanlığı\'nda görevli başmüfettiş ve Isparta eski İl Emniyet Müdürü H.A. (48), Gaziantep\'te polisin evine düzenlenen operasyonda Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) ait doküman ve tarihi eserlerle yakalanıp gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları istihbari çalışmayla tarihi eser kaçakçılarına yönelik savcılık talimatıyla bir eve operasyon yaptı. Ekipler tarafından arama yapılan evde FETÖ/PDY\'ye ait çeşitli doküman ve tarihi eserler ele geçirdi. Doküman ve tarihi eserlere el konulurken, evin sahibi H.A. gözaltına alındı. Gözaltına alınan H.A.\'nın, yapılan kimlik tespitinde Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Daire Başkanlığı\'nda başmüfettiş olduğu belirlendi. Gaziantep Polis Meslek Yüksekokulu\'nda Müdür Yardımcısı iken 20 Ocak 2015\'te Resmi Gazete\'de yayımlanan İçişleri Bakanlığı kararnamesiyle Isparta\'ya İl Emniyet Müdürü olarak atanan ve 20 Ekim 2016\'da atandığı Özel Güvenlik Daire Başkanlığı\'nda halen başmüfettiş olarak görev yapan H.A.\'nın, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi\'deki sorgusu devam ediyor.

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