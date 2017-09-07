(Görüntülü Haber) PKK'nın şehit ettiği VEDAŞ arıza şefi Özdel toprağa verildi (2)

VEDAŞ TEKNİKERİ ŞAHİN DE TOPRAĞA VERİLDİ Yüksekova\'da PKK\'lı teröristlerin düzenlediği saldırıda Sabri Özdel ile birlikte hayatını kaybeden VEDAŞ teknikeri 35 yaşındaki evli ve 2 çocuk babası Hazım Şahin de memleketi Hakkari\'de gözyaşları arasında toprağa verildi. VEDAŞ teknikeri Şahin\'in cenazesi, Hakkari Devlet Hastanesi morgundan alındıktan sonra Medrese Mahallesindeki camiye getirildi. Burada kılanan cenaze namazı ve yapılan duaların ardından Şahin\'in cenazesi, omuzlarda taşınarak Kızıl Kümbet mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi. Tören boyunca Şahin\'in yakınları Kürtçe ağıtlar yakıp, gözyaşı döktü. Cenaze törenine, Hakkari İl Müftüsü Faruk Gürbüz, Hakkari eski Milletvekilleri Esat Canan, Abdulmuttalip Özbek, VEDAŞ Hakkari Müdürü İsmail Özdemir ile Van, Hakkari ve ilçelerinden yüzlerce kişi katıldı. Şahin\'in taziyesinin ise Medrese Mahallesinde yapılacağı belirtildi. Behçet DALMAZ/HAKKARİ, (DHA)